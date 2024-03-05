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    Украина вернулась к излюбленному газовому шантажу
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка
    Такер Карлсон предрек США судьбу Римской империи
    На белгородской нефтебазе потушили пожар после атаки украинского дрона
    В Совфеде объяснили причины отказа послов ЕС от встречи с Лавровым
    Министр обороны Германии назвал причину утечки разговора офицеров бундесвера
    Появились детали предстоящих изменений в налоговой системе России
    Сотрудник ВВС США задержан за передачу секретных сведений о конфликте на Украине
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    23 комментария
    5 марта 2024, 14:21 • Новости дня

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    Tекст: Вера Басилая

    Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья», которое производит беспилотник, уничтоживший танк Abrams в зоне спецоперации, столкнулось с массовым появлением мошеннических сайтов и объявлений о продаже их разработок, сообщил представитель компании.

    Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.

    Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.

    Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    5 марта 2024, 12:00 • Новости дня
    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка

    Подбивший Abrams российский военный с позывным Рассвет рассказал о слабом месте танка

    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, как ему удалось уничтожить танк Abrams, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства опубликована видеозапись, на которой боец рассказывает, что первым дроном была поражена задняя часть – «под башню», после чего танк сразу остановился.

    По словам военного, второй БПЛА полностью вывел танк из строя.

    Также боец рассказал, что танк ехал очень медленно и по открытой местности.

    «Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно», – резюмировал он.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    5 марта 2024, 05:58 • Новости дня
    В Германии назвали катастрофой утечку планов бундесвера атаковать Крым

    Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «настоящей катастрофой» утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост

    Tекст: Антон Антонов

    Для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой», заявил обозреватель Бертольд Колер.

    Колер сравнил «подобный провал» со «сброшенной бомбой». По его словам, разговор немецких офицеров оказался серьезным свидетельством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине, считает Колер. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Официальный Берлин не отрицает подлинность утечки, однако настаивает на том, что офицеры говорили о сценариях, а не о планах вести войну с Россией.

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    5 марта 2024, 11:45 • Новости дня
    В Белгородской области ликвидировали открытое горение взорвавшегося резервуара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Открытое горение резервуара в Губкинском округе Белгородской области, где из-за взрыва возник пожар, ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    Согласно сообщению ведомства, ликвидировано открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что после взрыва в Губкинском городском округе Белгородской области произошел пожар на инфраструктурном объекте.

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    5 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона не исключил повторения Зеленским судьбы Муссолини

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен не исключил эвакуации Зеленского во Львов американцами

    Экс-сотрудник Пентагона не исключил повторения Зеленским судьбы Муссолини
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Владимир Зеленский может оказаться в смертельной опасности в Киеве, заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен, не исключив эвакуации президента Украины во Львов американцами. Он сравнил такой шаг с освобождением Бенито Муссолини немецкими десантниками под командованием Отто Скорцени в 1943 году.

    Брайен заявил, что Украина столкнулась со «значительными кадровыми проблемами». Он указал, что попытка украинских властей применить «силовые средства для привлечения потенциальных новобранцев» провоцирует беспорядки, «в том числе в крупных городах, таких как Одесса, Харьков и Киев», передает ТАСС со ссылкой на Asia Times.

    По мнению Брайена, «никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве». На фоне «неуклонного наступления» Вооруженных сил России, усиливающихся беспорядков на Украине, «отказа от проведения выборов, заключения в тюрьму людей, выступающих против Зеленского, и целого ряда непопулярных мер удержание власти Зеленским переходит в полосу отчаяния», считает Брайен.

    Он заявил, что «Зеленский в Киеве может оказаться в смертельной опасности». Как отметил Брайен, «Пентагон мог бы спасти Зеленского и переместить его в другое место». Львов он назвал «наиболее вероятным местом» для этого, так как город расположен «далеко на западе и до него сложно добраться русским, если они захотят добраться до Зеленского с помощью военных средств».

    «Нацистский пример освобождения Муссолини может стать той моделью, которая в современной интерпретации может сработать», – заявил Брайен. По его мнению, после этого Украина может оказаться разделена на части, как и Италия после свержения Муссолини в 1943 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Weapons and Strategy.

    Как полагает Брайен, если после Зеленского власть в Киеве перейдет к кому-то вроде экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, пребывание Зеленского во Львове окажется недолгим, после чего он отправится «на пенсию в другое место».

    Брайен подчеркнул, что глава американского государства Джо Байден «не может позволить себе еще одно фиаско, подобное афганскому, но оно быстро приближается из-за военных побед России и падения обороноспособности Украины».

    В 2022 году Зеленский сообщил, что отказался от «большой глобальной эвакуации» жителей городов, чтобы «мотивировать» военных. Он отказался считать такой подходи использованием «живого щита». Зеленский отметил, что «не знает, что бы было», если бы он заявил: «Бегите, и я с вами побегу». «А что, мне одному оставаться здесь?» – сказал он.

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    5 марта 2024, 02:28 • Новости дня
    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине

    Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине

    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине
    @ Kaitlyn Ergish/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что США задействовали истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. В Пентагоне заверили, что не используют F-35 на Украине.

    Министр обороны Сингапура заявил, что «недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине». По словам руководителя военного ведомства, полученными данными США «поделились со странами НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

    Sputnik отмечает, что в случае подтверждения этой информации действия США можно рассматривать как очередной сигнал о подготовке странами НАТО «крупной военной эскалации».

    Представитель Пентагона заверил, что «США не используют F-35 на Украине».

    Напомним, разведывательная авиация государств Запада регулярно выполняет полеты вблизи российских территорий. НАТО открыто признают: альянс делится этими разведданными с киевским режимом.

    В 2023 году БПЛА MQ-9 упал в Черное море. В Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27. В Минобороны России указали, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции.

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    5 марта 2024, 09:19 • Новости дня
    ВСУ начали использовать машины скорой для доставки на позиции минометов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ подвозят минометы и снаряжение к позициям на правом берегу Днепра в автомобилях скорой помощи, сообщили в силовых структурах Херсонской области.

    Как сообщил источник ТАСС, на правом берегу Днепра зафиксированы случаи, когда ВСУ подвозили на позиции минометы и снаряжение в машинах скорой помощи.

    Ранее ВСУ обстреляли машину скорой помощи в Алешках Херсонской области.

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    4 марта 2024, 15:42 • Новости дня
    В Британии предложили наказание для обсуждавших удары по Крыму военных ФРГ

    Британский генерал предложил подвергнуть порицанию военных ФРГ, чью беседу опубликовали

    Tекст: Вера Басилая

    Офицеры ВВС Германии, чей разговор об ударах по Крыму был перехвачен, должны быть подвергнуты порицанию, заявил бывший начальник британского генштаба и член Палаты лордов генерал Ричард Даннатт в эфире радиостанции Times Radio.

    Даннатт считает, что немецким офицерам следует вынести довольно серьезное порицание, однако, по его словам, он не уполномочен подтвердить или опровергнуть присутствие британцев на Украине, о которых говорится в перехваченной аудиозаписи, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны Германии заявили, что ведомство не знает о других случаях перехвата переговоров немецких офицеров. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

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    4 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан: Запад упустил шанс для заключения мира на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада не смогли локализовать конфликт на Украине и упустили возможность для заключения мирного соглашения, когда в нем была заинтересована Россия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан считает, что Запад упустил подходящий момент для быстрого заключения мирного соглашения, но, по его словам, оно рано или поздно будет достигнуто при участии США, передает ТАСС.

    Премьер Венгрии считает, что существует опасность того, что мнение Евросоюза на переговорах по Украине уже учитываться не будет.

    Ранее Орбан заявил, что Запад не сможет победить Россию в конфликте на Украине, но и Россия не может одержать там победу, поэтому необходимы переговоры.

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    4 марта 2024, 22:50 • Новости дня
    Зеленский провел «новые кадровые назначения для сил обороны» Украины

    Зеленский сообщил о привлечении боевых командиров к «наработке решений для сил обороны Украины»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал и подписал «ряд новых кадровых назначений для сил обороны» страны.

    Кадровые перестановки Зеленский назвал «необходимыми». Он пояснил, что речь идет об участии «реальных боевых командиров с фронта из бригад» в «наработке решений». Однако подробности новых назначений Зеленский не раскрыл, передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ, а также назначил его заместителей и произвел ряд других кадровых перестановок в ВСУ.

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    5 марта 2024, 11:28 • Новости дня
    Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

    Артиллеристы уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерийские расчеты самоходных установок «Мста-С» группировки «Центр» уничтожили на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ и бронемашину БМП-1 с подкреплением, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению Минобороны, расчеты САУ «Мста-С» группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода пехоты на Авдеевском направлении, передает ТАСС.

    Там добавили, что дежурный расчет артиллерийской установки навел орудие на цель и серией из трех выстрелов поразил опорный пункт и доты ВСУ в ходе занятия российскими войсками более выгодных рубежей. Средствами контроля подтверждены попадание в боевую машину с детонацией боекомплекта.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Авдеевском направлении потеряли за сутки более 490 военных и два танка.

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    4 марта 2024, 23:23 • Новости дня
    США отказались комментировать обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым

    Представитель Белого дома Кирби счел обсуждение утечки о планах бундесвера продвижением тезиса о «войне НАТО с Россией»

    Tекст: Антон Антонов

    Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби отказался комментировать разговор немецких офицеров об уничтожении Крымского моста, заявив, что обсуждение утечки «сыграет на руку России».

    Кирби заявил, что любое подтверждение утечки поможет продвижению заявлений Москвы о «какого-то рода войне между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией». Сам тезис о «войне между Западом и Россией» он назвал «смехотворным», передает РИА «Новости».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров с обсуждением ими возможности уничтожить Крымский мост.

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    5 марта 2024, 08:23 • Новости дня
    Ростех поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

    Ростех разработал и поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в Ростех концерн «Радиоэлектронные технологии» разработал комплекс противодействия FPV-беспилотникам «Гроза.04.К», сообщили в госкорпорации; устройство уже поставлено в войска.

    Как сообщили в пресс-службе, специалисты разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия БПЛА «Гроза.04.К», предназначенный для борьбы с FPV-дронами. Его первая партия уже направлена в войска, передает ТАСС.

    Как отмечают в Ростехе, «Гроза.04.К» прошла проверки и испытания, подтвердив технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами.

    Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА.

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    5 марта 2024, 00:46 • Новости дня
    Житель Донецка ранен при подрыве на мине «Лепесток»

    Мирный житель Донецка получил ранение при подрыве на противопехотной мине «Лепесток»

    Tекст: Антон Антонов

    В Кировском районе Донецка мирный житель получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в Telegram, что в результате подрыва на минах «Лепесток» пострадали 149 мирных жителей, включая десять детей, «трое из пострадавших в результате ранения скончались».

    В феврале 2023 года представительство ДНР сообщило, что с 17 февраля 2022 года почти 5 тыс. жителей региона, в том числе 143 ребенка, погибли в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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    5 марта 2024, 10:37 • Новости дня
    Посторонний предмет нашли на перегоне в Самарской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посторонний предмет обнаружен на перегоне Жигулевское Море – Химзаводская в Самарской области, движение поездов приостановлено, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

    Как сообщила пресс-служба, 5 марта на железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море – Химзаводская (Самарская область) обнаружен посторонний предмет, на время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено, передает ТАСС.

    Ранее ФСБ возбудила уголовное дело после ЧП на мосту в Самарской области.

    Ранее в Управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром в районе железнодорожного моста через Чапаевку произошел хлопок. Никто не пострадал. Позже на месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку нашли еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, его обезвредили.

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

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    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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