По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.0 комментариев
Шахматист Карякин счел обвинения Каспарова поводом для шуток
Шахматист Карякин назвал обвинения Каспарова в свой адрес поводом для шуток
Критику 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым (признан в России иноагентом) политической позиции можно считать поводом для шуток, заявил шахматист Сергей Карякин на Всемирном фестивале молодежи.
Ранее Каспаров высказал недовольство пророссийской позицией Карякина.
По словам Карякина, обвинения Каспарова – это повод для шуток, все знают, что он враждебно относится к России и к тем, кто искренне поддерживает страну, передает ТАСС.
Он добавил, что Каспаров начал плохо к нему относиться, даже несмотря на то, что на турнирах после партий они общались на тему шахмат.
Также Карякин рассказал о том, его поездка в Авдеевку была сложная, поскольку тяжело было видеть настолько разрушенные здания, с другой стороны, это важнейший стратегический пункт, с которого долгие годы обстреливался Донецк.
Карякин добавил, что слышал вице-премьера России Марата Хуснуллина обещание отремонтировать, реконструировать Авдеевку по примеру Мариуполя.
«Так что я думаю, что там все будет отлично – этот человек словами не разбрасывается. Все будет хорошо. Авдеевка в ближайший год заживет мирной жизнью», – добавил он.
Ранее Карякин провел мастер-класс для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.