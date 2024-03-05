Путин поблагодарил женщин – участниц СВО за стойкость и милосердие

Tекст: Ольга Никитина

«Знаю, что на форуме состоится награждение лауреатов премии «По зову женского сердца», в том числе участниц специальной военной операции. Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей», – сказал глава государства в видеообращении к Всероссийскому женскому форуму, которое опубликовано на сайте Кремля.

Среди лауреатов, добавил президент, – женщины, которые помогают бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. «Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», – обратился к ним Путин.

«Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития», – сказал глава государства, добавив, что «40% руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов».

Глава государства также отметил ключевую роль женщины в сохранении традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений. «Ведь именно женщины трудятся в школах и детских садах, занимают ведущие позиции в образовательной сфере. Женщины – главный центр притяжения в семье. Вы создаете здесь атмосферу любви, понимания и заботы», – сказал президент.

Символичным глава государства считает, что мероприятие проходит в Год семьи, а главный вашего форума звучит: «Сохраняем традиции – развиваем Россию». «Эти темы, связанные с укреплением страны, общества, нашего суверенного мировоззрения, наряду с обширной деловой программой будут предметом вашего глубокого заинтересованного обсуждения», – отметил Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет открытым творческим пространством для обмена опытом, рассмотрения актуальных проблем и путей их решения, стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив.

«Желаю вам плодотворной работы, здоровья, семейного благополучия и успеха во всех ваших начинаниях», – заключил Путин.