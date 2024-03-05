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    Рогов: В Запорожской области бои активизировались со стороны Вербового
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян – и спрашивать «а почему это они не хотят этого себе устроить?» несколько наивно.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Ядерное предупреждение Путина оказалось резким

    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

    21 комментарий
    5 марта 2024, 09:01 • Новости дня

    У Крымского моста остановлены девять поездов

    «Гранд сервис экспресс»: У Крымского моста остановлены девять поездов

    Tекст: Александра Юдина

    У Крымского в связи с перекрытием движения остановлены девять поездов, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

    В Telegram-канале компании указано, что движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. В данный момент в районе Крымского моста остановлены поезда: № 068, 426, 147, 316, 425, 173, 028, 092 (Москва – Севастополь) и № 092 (Севастополь – Москва).

    Ранее движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали два дня назад.

    4 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    @ t.me/obshina_ru

    Tекст: Ольга Никитина

    В подмосковных Котельниках мигрант предложил супруге участника спецоперации услуги частного извоза и во время поездки стал оскорблять ее. Позднее муж нашел иностранца и пообщался с ним.

    Жена бойца СВО записала обращение, которое было опубликовано в социальных сетях, рассказав, что мужчина, представившийся Мусой, стал обзывать ее после вопроса о выбранном маршруте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».

    Позднее Telegram-канал «Русская община Москва», как сообщает издание, опубликовал видео встречи бойца СВО, мужа оскорбленной россиянки, с мигрантом.

    «Вы зачем ее проституткой называли? Она мать моего ребенка. Ты зачем ее называешь проституткой? Это моя законная жена», – спросил военнослужащий.

    Его жена отметила, что иностранец тут же «забыл» русский язык, хотя во время поездки в автомобиле, как сообщила она, он уверенно изъяснялся по-русски.

    В ходе разговора Муса извинился перед супругой бойца СВО, а также признался, что работает в Московской области, не имея на то законных оснований.

    В августе прошлого года умер участник СВО Антон Чашкин, избитый мигрантом.

    Коментарии (51)
    4 марта 2024, 22:25 • Новости дня
    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС

    Медведев предложил выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым

    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это не послы, а политические имбецилы, которые не понимают своих реальных задач». По его словам, их отказ от встречи с Лавровым «якобы по совету Брюсселя» полностью противоречит «самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов». Свой пост Медведев завершил заявлением на латыни об «умершей Европе»: «Europa mortua est. Gloria magistratus».

    Напомним, Лавров рассказал, что приглашал послов стран ЕС на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.

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    4 марта 2024, 22:59 • Новости дня
    ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым

    Постпредство Евросоюза заявило, что приглашенным на встречу с Лавровым послам не сообщили ее повестку

    Tекст: Антон Антонов

    В постпредстве Евросоюза в России прокомментировали отказ послов стран ЕС от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

    Постпредство подтвердило, что послов приглашали на встречу. Однако, как заявила европейская сторона, им «не предложили повестку встречи». Кроме того, отметило постпредство, послов пригласили, когда Лавров «заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом», передает РИА «Новости».

    Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.

    Коментарии (19)
    4 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою
    @ t.me/spainrus

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслав Субботин (позывной – «Выходной») погиб в ходе боевого задания.

    Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.

    В сообщении говорится, что умер 37-летний Субботин с оружием в руках.

    В батальоне отметили, что Выходной начал рядовым бойцом, в 2022 году пройдя самый первый курс молодого бойца «Эспаньолы», и «достиг важнейшей и ответственной должности начальника разведки бригады».

    «За это время Выходной не просто внял и преумножил всевозможный опыт и знания о современной войне, он лично освоил все самые передовые военные технологии и активно участвовал в их совершенствовании», – рассказывают его сослуживцы. Сообщается, что Субботин «освоил буквально все виды стрелкового и тяжелого вооружения», а также во всей бригаде «старался поднимать дух физкультурника».

    Ранее замкомандира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» рассказал, что сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных на кладбище и уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций.

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    4 марта 2024, 19:00 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» назвал способы выявления украинских диверсантов

    Ветеран «Альфы» Филатов рассказал, какие меры позволят предотвратить украинские диверсии

    Ветеран «Альфы» назвал способы выявления украинских диверсантов
    @ t.me/bbbreaking

    Для борьбы с украинскими диверсантами в России необходимо усилить контроль на границе с Украиной, а россиянам стоит бдительнее относиться к появлению новых людей и странностям у соседей и знакомых, сказал газете ВЗГЛЯД президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов, комментируя подрыв опор моста под Самарой. Обо всех странностях он призвал сообщать правоохранительным органам.

    «Первоначально надо отслеживать пересечение границы, потому что в основном сейчас диверсионные группы заходят через границу между Украиной и Россией, – говорит Филатов. Он подчеркивает, что на границе уже много раз были обнаружены и нейтрализованы диверсионные группы, но «кто-то может просочиться».

    Также, по словам ветерана «Альфы», в борьбе с диверсионными проявлениями противника не обойтись без помощи населения. «Диверсионные группы действуют не в вакууме, они находятся на нашей территории, и бдительность могла бы помочь в своевременном обнаружении этих людей. Обращайте внимание на своих соседей, на их поведение и разговоры, на новых людей в городах, в сельской местности. Когда возникают какие-то непонятные соседи, которые странно себя ведут, у них слышен говор, а с собой у них вещи нетипичные, то это повод сигнализировать силовикам», – говорит специалист.

    По его словам, сотрудникам правоохранительных органов, в свою очередь, следует обрабатывать каждый поступающий сигнал. Именно благодаря таким проверкам можно своевременно выявить потенциального диверсанта.

    Также он отметил, что устанавливать взрывные устройства на объектах инфраструктуры могут не только заброшенные извне группы, но и завербованные украинскими спецслужбами российские граждане. В этом случае также необходима совместная работа силовиков и населения.

    «Здесь, опять же, важна бдительность граждан. Если ваш сосед вдруг изменился, стал вести себя странно, может быть где-то проговорился, то нужно тут же сообщать. Причем, как правило, когда рассматриваешь такого рода преступления, отматываешь события назад, видно, что человек с соседом или с близким человеком чем-то поделился, что-то такое сказал, намекнул, а в результате – диверсия. Поэтому нужно быть вдвойне внимательнее к таким странностям и сообщать о них», – заключил Филатов.

    Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области из-за подрыва опор моста через реку было приостановлено движение поездов. Пострадавших в результате происшествия нет. 

    Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что на месте было обнаружено еще одно взрывное устройство, но неразорвавшееся. Он подчеркнул, что ответственность за эту диверсию взял на себя киевский режим.

    Коментарии (22)
    4 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Макрон объяснил слова про отправку французских солдат на Украину
    Макрон объяснил слова про отправку французских солдат на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Украины.

    В интервью чешской газете Pravo Макрон заявил, что не исключил бы отправку войск на Украину в принципе, отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему в ходе встречи представителей 26 стран Евросоюза и НАТО в Париже, передает ТАСС.

    Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что Париж не рассматривает направление своих солдат на Украину в ближайшем будущем, а «открывает дискуссию и раздумывает обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории».

    «Кроме того, я всегда четко говорил о поставленных нами рамках: мы не воюем против российского народа и отвергаем логику эскалации», – добавил он.

    Ранее Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением Макрон опозорился на весь мир.

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    4 марта 2024, 17:07 • Новости дня
    Украинские военные назвали еще одну причину поражения в Авдеевке
    Украинские военные назвали еще одну причину поражения в Авдеевке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие украинской армии не смогли подготовиться к сдерживанию российских сил у Авдеевки, сообщил один из бойцов ВСУ в беседе с CNN.

    Дело не столько в том, что ВС России наступают, сколько в том, что украинская армия плохо подготовилась к этому, заявил неназванный украинский военнослужащий CNN, передает ТАСС.

    ВСУ не подготовили хороших позиций и по этой причине продолжали отступать. Российская армия демонстрирует превосходство в личном составе, артиллерии и бронетехнике и продвигается вперед. Украинским военным «без оружия» не остается ничего, кроме как отступать или ждать, пока «их всех не убьют», сказал офицер ВСУ.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны.

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    4 марта 2024, 14:06 • Новости дня
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска стали активно применять танки около Работино Запорожской области, используя их для ведения огня с закрытых позиций, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на этом участке противником с закрытых огневых позиций активно применяются танки, которых у ВСУ появилось большое количество. ВС России пытаются их сжечь, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что украинские войска пытаются контратаковать поблизости от Вербового, чтобы помешать дальнейшему продвижению российских сил по направлению к Малой Токмачке.

    Ранее Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино.

    Коментарии (21)
    4 марта 2024, 12:58 • Новости дня
    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу

    Хинштейн: На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу

    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области нашли еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, его обезвредили, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Серьезного ущерба инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет, уточнил парламентарий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что ответственность за эту диверсию «по сути уже официально» взял на себя киевский режим.

    Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром в районе железнодорожного моста через Чапаевку произошел хлопок. Никто не пострадал.

    Коментарии (24)
    4 марта 2024, 09:41 • Новости дня
    Движение поездов под Самарой остановилось из-за подрыва опоры моста
    Движение поездов под Самарой остановилось из-за подрыва опоры моста
    @ t.me/samartop

    Tекст: Ольга Никитина

    Движение поездов приостановлено на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области, по предварительной информации, из-за подрыва опор моста через реку, сообщили в экстренных службах.

    В пресс-службе Куйбышевской железной дороги ранее сообщили, что движение поездов приостановлено «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

    В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Из расписания вывели часть пригородных поездов.

    Коментарии (35)
    4 марта 2024, 20:51 • Новости дня
    В Совбезе назвали самую враждебную для России страну
    В Совбезе назвали самую враждебную для России страну
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Самым враждебным по отношению к Москве государством является Британия, которая на протяжении 300-400 лет пытается ограничить влияние и экономическую мощь страны, сделав так, чтобы Россия «сидела на задворках Европы».

    Об этом заявил постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, передает ТАСС.

    Он отметил, что неважно, о каком периоде истории идет речь, о Российской империи, Советском Союзе или Российской Федерации – итог один и тот же. Британия всегда пыталась вредить России.

    Ранее в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных.

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    4 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Первый дрон влетел в борт башни американской боевой машины, второй – зашел с другого направления и попал в крышу башни танка, передает РИА «Новости».

    Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, машина разминирования на базе американского танка Abrams подбита под Авдеевкой.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Коментарии (5)
    4 марта 2024, 21:08 • Новости дня
    Киркоров поссорился с журналистами во время концерта
    Киркоров поссорился с журналистами во время концерта
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    У певца Филиппа Киркорова произошел конфликт с работниками СМИ во время праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню.

    Сначала артист отказался отвечать на вопросы журналистов, а затем команда Киркорова «в категоричной форме» попросила работников СМИ не мешать певцу идти в гримерку. В итоге все закончилось перепалкой, пишет «Московский комсомолец».

    «Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», – отметил один из очевидцев.

    Ранее Киркоров после скандальной «голой вечеринки» принес извинения за свое поведение.

    Коментарии (23)
    4 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии защитило комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера об атаке на Крым с помощью пароля «1234», узнала газета Bild.

    Отмечается, что пресс-релизы регулярно публикуются на сайте МО Германии. При этом комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке разговора немецких офицеров опубликовали там в понедельник в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам, а файл был «защищен» с помощью пароля, который был написан прямо под ссылкой, передает РИА «Новости».

    Bild указывает, что пароль состоял из четырех цифр: 1234.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

    Коментарии (5)
    4 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Созданная нейросетью модель попала на обложку Playboy
    Созданная нейросетью модель попала на обложку Playboy
    @ playboy.com.mx

    Tекст: Ольга Никитина

    Мексиканское издание журнала Playboy поместило на обложку созданное с помощью искусственного интеллекта изображение девушки.

    Героиней номера стала Саманта Эверли, все изображения которой сгенерированы нейросетью, пишет «Коммерсант».

    Якобы 23-летняя Саманта Эверли ведет аккаунты в соцсетях. На нее подписаны почти 120 тыс. человек. В статье Playboy говорится, что популярность героини, созданной нейросетями, росла «со скоростью лесного пожара».

    В публикации приводится «комментарий» от имени «девушки», которая признается, что для нее стало «большой честью» попасть на обложку журнала.

    Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что Google занимается «безумным расистским» программированием, так он прокомментировал сгенерированными ИИ компании Gemini изображения, где изменены расово-этническая принадлежность исторических фигур.

    Коментарии (13)
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      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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