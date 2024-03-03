Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.13 комментариев
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено
Министр транспорта Крыма Николай Лушкашенко объявил о восстановлении движения транспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – приводит сообщение Лукашенко ТАСС.
Отмечается, что движение было перекрыто с 03:39 мск.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.