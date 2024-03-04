Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».10 комментариев
В Москве похолодает до минус 18 градусов
Вильфанд сообщил о существенном похолодании в Москве
В ближайшие дни температура воздуха в Москве и области опустится до январских значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, столбик термометра ночью будет приближаться к отметке в минус 18 градусов, но к концу недели вновь начнется потепление, сообщил Вильфанд, передает «Интерфакс». Заметное похолодание обусловлено взаимодействием двух антициклонов, пояснил он.
В ночь на вторник в столице ожидается до минус 10 – минус 8 градусов, по области температура опустится до минус 13 градусов, рассказал Вильфанд. Днем во вторник ожидается повышение температуры до ноля – плюс 2 градусов, по области до отрицательных значений.
В среду ночью будет до минус 9 – минус 7 градусов, по области до минус 12, местами до минус 15 градусов. Днем до минус 3 – минус 1 градус, по области до минус 6. По словам Вильфанда, такие значения соответствуют началу февраля.
«Хорошая январская погода» ожидается в Москве в четверг ночью. Столбик термометра опустится до отметки в минус 15 – минус 10 градусов, по области до минус 18.
В пятницу ожидается постепенное повышение температуры – ночью ожидается около 10 градусов, днем – около ноля.
«В последующем антициклон прекратит свое действие, но все равно воздушные массы будут перемещаться с севера. Поэтому температуры ночные еще низкие», – отметил Вильфанд.