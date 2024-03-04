Песков: Путину докладывают об уничтожении «Абрамсов» в зоне СВО

Эксперт «Дигории»: Всемирный фестиваль молодежи опроверг утверждения Запада об изоляции России

Политолог «Дигории» Киселев: Зарубежные гости Всемирного фестиваля молодежи спрашивают о планах Путина

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сейчас на внешнеполитической арене нам пытаются навязать мнение, что Россия находится в изоляции, и нынешний фестиваль это абсолютно точно опровергает. Я буквально за полтора дня успел – пусть и на ломаном английском – пообщаться с 20 иностранными коллегами. Здесь гости начиная с Ирана, Ирака, и заканчивая представителями Западной Европы. И все действительно находятся в приятной атмосфере единения», – рассказал Матвей Киселев, политолог, член экспертного клуба «Дигория».

«Уже запущены многие образовательные программы и стенды совершенно разных культур. Люди находятся в диалоге относительно тем, которые волнуют молодежь, а это международная политика и организация молодежной работы у себя в государстве», – пояснил спикер.

«Что немаловажно, иностранцы перенимают именно российский опыт. Возможности, которые сегодня президент и правительство предоставляет молодежи, поражают не только россиян, но и зарубежных специалистов. Все социальные лифты, которые могли бы быть, на сегодняшний день в России есть», – подчеркнул он.

«Какие темы интересуют иностранцев? Отношение нашей молодежи к тем событиям, которые происходят в мире, к политике, проводимой Россией. Мы с коллегами постарались уделить этому много времени, объяснить, показать на конкретных примерах все зарубежным экспертам», – указал аналитик.

«Также гости из-за рубежа интересуются планами Путина на его новый срок, если он выиграет выборы. Ну и, конечно, в настроениях гостей доминируют теплые воспоминания об Олимпиаде-2014 в Сочи», – рассказал политолог.

«Вообще, с кем бы я ни общался, всех поражает размах и качество организации мероприятия, а также то, насколько наша страна готова тратить свои ресурсы, предоставлять инфраструктуру не только для молодых граждан из России, но и для гостей из любых стран», – добавил собеседник.

Ранее на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи. Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта.

ВФМ предлагает более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1,5 тыс. спикеров делятся с участниками своим опытом в различных сферах.

В ВФМ принимают участие 10 тыс. иностранцев из 188 государств и 10 тыс. россиян из всех 89 регионов нашей страны. Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: две тысячи иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой нашей страны.

Фестиваль поможет иностранным гостям лучше познакомиться с настоящей Россией, заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Оргкомитета ВФМ–2024.

Он отметил, что участники поражены разнообразием выбора и возможностей, они видят открытость, выбор молодых россиян, которые гордятся своей страной, историей, культурой и очень бережно относятся к традициям гостей из других стран.