В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.1046 комментариев
Стало известно об отправке Западом отравляющих веществ на Украину
Замглавы Минпромторга: Запад поставляет отравляющие вещества на Украину
Расследования, проведенные российской стороной, показали, что Запад поставляет на Украину боевые отравляющие вещества, сообщил замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.
Он отметил, что большинство аргументов России представлялись Западом в СМИ как необоснованные и надуманные.
Однако, отметил Лысогорский, очевидно, что страны Запада, декларирующие желание начать с Москвой диалог по стратегической стабильности, по сути являются разработчиками и поставщиками на Украину боевых отравляющих веществ, запрещенных в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), передает ТАСС.
Так замминистра прокомментировал информацию о тайнике с ядом и психотропными веществами, которые завербованный Киевом мужчина собирался применить для массового убийства в Мелитополе.
Россия намерена предоставить результаты расследования в техническом секретариате Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Лысогорский добавил, что Минобороны России и спецслужбы неоднократно фиксировали инциденты с применением отравляющих веществ против ВС России в зоне спецоперации.
В частности, в сентябре 2023 года в Запорожской области также был задокументирован факт применения украинскими спецслужбами в террористических целях боевого отравляющего вещества.
Напомним, ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт спецслужб Украины с химоружием