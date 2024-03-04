Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою

Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами

Основатель Blackwater Принс усомнился в способности поддерживающих Украину американцев найти ее на карте

Tекст: Антон Антонов

«Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят «я поддерживаю Украину» – крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», – приводит слова Принса РИА «Новости» со ссылкой на PBD Podcast.

Принс полагает, что «их мнение не имеет значения, потому что они идиоты». Он считает, что «соцсети не оказывают хорошего влияния» на политику или общество. Так, по словам Принса, шокирующее число людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях не представляют, где та расположена или каковы реалии. Сторонников военной поддержки Киева Принс назвал людьми, которые «сильно подвержены пропаганде».

Он призвал завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что США не будут разворачивать конвенциональную войну с Россией. По его мнению, Украина «уничтожает себя демографически», а «западная оборонная база смешна». Принс призвал «заморозить линии соприкосновения». «Выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск – что бы то ни было», – предложил он. По его словам, «американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 млрд долларов на Украине, когда там значительная коррупция».

Он также раскритиковал идею принять Украину в НАТО. По его словам, «были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года». При этом Принс утверждает, что Россия была неправа, начав СВО, хотя он и не знает, «смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем».

Напомним, в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс сообщал, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. По информации СМИ, в 2020 году Принс хотел создать ЧВК на Украине.