Первую партию белорусских электромобилей решили собрать в августе–сентябре

Первую партию белорусских электромобилей планируют собрать в августе–сентябре 2024 года

Tекст: Денис Тельманов

«Нет никаких сомнений, что поставленная задача будет выполнена в установленные сроки. Планируем в августе–сентябре завершить производство этих пяти легковых электромобилей», – сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1», передает ТАСС.



По его словам, к серийному производству электромобилей планируется подойти «к концу года». ПРи этом вся компонентная база будет производиться в Белоруссии на предприятиях Министерства промышленности республики.

«Определены конкретные заводы, которые ведут сегодня подготовку к производству той компонентной базы, которая будет необходима для легкового электромобиля», – подчеркнул белорусский вице-премьер.

Он добавил, что до августа 2024 года Национальная академия наук должна организовать производство белорусских батарей для электромобилей, которые к концу года должны быть произведены и переданы для испытаний.

В январе 2024 года Лукашенко в ходе посещения автопредприятия «Белджи» под Минском поставил перед правительством Белоруссии задачу начать в 2025 году выпуск отечественных электромобилей.

Отмечается, что первый белорусский электромобиль будет создан на базе автомобиля Belgee X50. На производящем его предприятии «Белджи» планируется выполнять сварочные работы, окраску и другие операции, которые уже освоены в производстве.