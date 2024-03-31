Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.7 комментариев
Первую партию белорусских электромобилей решили собрать в августе–сентябре
Первую партию белорусских электромобилей планируют собрать в августе–сентябре 2024 года
Электромобили белорусской разработки планируется начать производить в 2024 году, первая партия из пяти машин должна быть готова в августе–сентябре текущего года, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.
«Нет никаких сомнений, что поставленная задача будет выполнена в установленные сроки. Планируем в августе–сентябре завершить производство этих пяти легковых электромобилей», – сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1», передает ТАСС.
По его словам, к серийному производству электромобилей планируется подойти «к концу года». ПРи этом вся компонентная база будет производиться в Белоруссии на предприятиях Министерства промышленности республики.
«Определены конкретные заводы, которые ведут сегодня подготовку к производству той компонентной базы, которая будет необходима для легкового электромобиля», – подчеркнул белорусский вице-премьер.
Он добавил, что до августа 2024 года Национальная академия наук должна организовать производство белорусских батарей для электромобилей, которые к концу года должны быть произведены и переданы для испытаний.
В январе 2024 года Лукашенко в ходе посещения автопредприятия «Белджи» под Минском поставил перед правительством Белоруссии задачу начать в 2025 году выпуск отечественных электромобилей.
Отмечается, что первый белорусский электромобиль будет создан на базе автомобиля Belgee X50. На производящем его предприятии «Белджи» планируется выполнять сварочные работы, окраску и другие операции, которые уже освоены в производстве.