Министр обороны Италии разделил оценки главы Пентагона о возможном столкновении с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, помогать защищаться Украине необходимо, чтобы избежать расширения конфликта, передает ТАСС. Крозетто добавил, что, если бы Киев пал, Россия бы добралась бы до Европы, и последовала бы реакция, как верно сказали в Пентагоне.

Он отметил также, что над мирными переговорами нужно работать при уважении международного права и принципа о неприкосновенности границ.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. По его словам, успехи российских военных на фронте вызывают тревогу. Остин подчеркнул, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом.