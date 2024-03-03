Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.6 комментариев
Министр обороны Италии разделил оценки главы Пентагона о возможном столкновении с Россией
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera заявил, что помощь Украине помогает не допустить расширения конфликта. Этот тезис, по его мнению, следует из «верных» оценок Пентагона.
По его словам, помогать защищаться Украине необходимо, чтобы избежать расширения конфликта, передает ТАСС. Крозетто добавил, что, если бы Киев пал, Россия бы добралась бы до Европы, и последовала бы реакция, как верно сказали в Пентагоне.
Он отметил также, что над мирными переговорами нужно работать при уважении международного права и принципа о неприкосновенности границ.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. По его словам, успехи российских военных на фронте вызывают тревогу. Остин подчеркнул, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом.