Рада: Расходы офиса президента Украины на командировки за год превысили траты шести ведомств

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, офис президента Украины за год за государственные деньги наездил больше, чем сотрудники Минюста, МВД, Минобразования, Минагрополитики, Минэкологии и Минспорта вместе взятые, передает ТАСС.

Железняк добавил, что речь идет именно о сотрудниках офиса, а не о президенте Владимире Зеленском, расходы на поездки которого прописываются отдельно. Цифр при этом он не привел.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что бюджет Украины предусматривает выделение колоссального количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, только в час на них уходит почти 58 тыс. долларов.