Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.5 комментариев
Рада: Расходы офиса президента Украины на командировки за год превысили траты шести ведомств
Сотрудники офиса президента Украины за год потратили на командировки больше средств, чем сотрудники шести украинских министерств вместе взятых, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, офис президента Украины за год за государственные деньги наездил больше, чем сотрудники Минюста, МВД, Минобразования, Минагрополитики, Минэкологии и Минспорта вместе взятые, передает ТАСС.
Железняк добавил, что речь идет именно о сотрудниках офиса, а не о президенте Владимире Зеленском, расходы на поездки которого прописываются отдельно. Цифр при этом он не привел.
Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что бюджет Украины предусматривает выделение колоссального количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, только в час на них уходит почти 58 тыс. долларов.