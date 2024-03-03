На ВФМ стартовал новый сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Tекст: Дарья Григоренко

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева заявила, что Всемирный фестиваль молодежи является грандиозным событием, которое объединило вместе активных молодых людей из более чем 180 стран мира. «Международная Премия #МЫВМЕСТЕ дарит нашим гостям и всем тем, кто неравнодушен и вовлечен в общественные преобразования в России и в мире, возможность представлять лучшие социальные инициативы, развивать свои проекты и запускать новые, находить друзей и становиться частью большой интернациональной семьи волонтеров и гражданских лидеров», отметила она.

Разуваева рассказала о запуске программы взаимности. По ее словам, участники смогут выполнять различные задания (помогать НКО, брать шефство, собирать гуманитарную помощь и др.) и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие призы, а также в честь Года семьи учреждена спецноминация «Добрая семья», а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем Премии 2024 года.

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев уточнил, что за последние три года на премию было подано почти 100 тыс. социальных проектов из всех 89 регионов России и 95 стран.

«В этом году модель Премии обновлена. Предлагать можно и проекты, и личные поступки, практики меценатства и наставничества. Также впервые принимать участие в Премии будут территории – муниципалитеты, регионы, представляя свои комплексные программы развития некоммерческого сектора. Мы призываем участвовать в Премии, потому что она дает исключительные возможности для личного и профессионального развития, позволяет найти партнеров, масштабировать социальные проекты, получить поддержку своих инициатив, ресурсы для развития, признание в своем регионе и на федеральном уровне. Ведь Премию каждый год вручает Президент Владимир Путин, отмечая лидеров социальных изменений, среди которых волонтеры, НКО, ведущие компании нашей страны», – пояснил он.

Сразу после старта запущен прием заявок на участие в национальном и международном треках Премии. В прошлом сезоне россияне подали почти 40 тыс. заявок, а заявки от иностранных соискателей пришли из 95 стран мира. В 2024 году организаторы обновили модель Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, сделав акцент на расширении и удовлетворенности ее целевой аудитории. В 2024 году основной фокус Премии будет нацелен на обеспечение главного запроса участников – объединение с единомышленниками. Согласно ВЦИОМ, 65% участников подают заявки для того, чтобы расширить круг общения с единомышленниками, 57% – для продвижения своих инициатив. Заявочная кампания для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России – до 3 июня 2024 года.

Тема международного трека Премии-2024 – социальное партнерство для глобального развития. Тема выбрана с целью укрепления международного гуманитарного сотрудничества с Россией.