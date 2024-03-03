Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
На ВФМ стартовал новый сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
На Всемирном фестивале молодежи на Главной сцене площади Душа России Города молодежи мира начался новый сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, а также запущен прием заявок на участие в национальном и международном треках сезона Премии-2024.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева заявила, что Всемирный фестиваль молодежи является грандиозным событием, которое объединило вместе активных молодых людей из более чем 180 стран мира. «Международная Премия #МЫВМЕСТЕ дарит нашим гостям и всем тем, кто неравнодушен и вовлечен в общественные преобразования в России и в мире, возможность представлять лучшие социальные инициативы, развивать свои проекты и запускать новые, находить друзей и становиться частью большой интернациональной семьи волонтеров и гражданских лидеров», отметила она.
Разуваева рассказала о запуске программы взаимности. По ее словам, участники смогут выполнять различные задания (помогать НКО, брать шефство, собирать гуманитарную помощь и др.) и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие призы, а также в честь Года семьи учреждена спецноминация «Добрая семья», а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем Премии 2024 года.
Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев уточнил, что за последние три года на премию было подано почти 100 тыс. социальных проектов из всех 89 регионов России и 95 стран.
«В этом году модель Премии обновлена. Предлагать можно и проекты, и личные поступки, практики меценатства и наставничества. Также впервые принимать участие в Премии будут территории – муниципалитеты, регионы, представляя свои комплексные программы развития некоммерческого сектора. Мы призываем участвовать в Премии, потому что она дает исключительные возможности для личного и профессионального развития, позволяет найти партнеров, масштабировать социальные проекты, получить поддержку своих инициатив, ресурсы для развития, признание в своем регионе и на федеральном уровне. Ведь Премию каждый год вручает Президент Владимир Путин, отмечая лидеров социальных изменений, среди которых волонтеры, НКО, ведущие компании нашей страны», – пояснил он.
Сразу после старта запущен прием заявок на участие в национальном и международном треках Премии. В прошлом сезоне россияне подали почти 40 тыс. заявок, а заявки от иностранных соискателей пришли из 95 стран мира. В 2024 году организаторы обновили модель Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, сделав акцент на расширении и удовлетворенности ее целевой аудитории. В 2024 году основной фокус Премии будет нацелен на обеспечение главного запроса участников – объединение с единомышленниками. Согласно ВЦИОМ, 65% участников подают заявки для того, чтобы расширить круг общения с единомышленниками, 57% – для продвижения своих инициатив. Заявочная кампания для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России – до 3 июня 2024 года.
Тема международного трека Премии-2024 – социальное партнерство для глобального развития. Тема выбрана с целью укрепления международного гуманитарного сотрудничества с Россией.