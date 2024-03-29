Сдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» Касимов обжаловал арест

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что Касимов направил в Басманный суд апелляционную жалобу в связи с его заключением под стражу, передает ТАСС.

Как накануне выяснило следствие, все четверо человек, которые продали автомобиль и сдали квартиру совершившим теракт в «Крокусе» террористам, знали о готовящемся преступлении.