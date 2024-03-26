Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Путин: Необходимо сосредоточиться на успехе России в СВО
Недоброжелатели вынудили Россию защищать свои интересы вооруженным путем, необходимо сконцентрироваться на успехе в спецоперации, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.
«Наша страна борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право самостоятельного, независимого, суверенного развития. И, к сожалению, наши недоброжелатели, наши конкуренты, противники вынудили нас защищать эти интересы вооруженным путем, бороться с теми, кого они вооружили, воспитали для борьбы с Россией на территории соседнего государства», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Путин добавил, что действия во всех сферах жизнедеятельности в сегодняшних условиях должны быть посвящены успеху России в СВО, важно «не допустить никакой расхлябанности».
Он также подчеркнул, что все меры поддержки бойцов спецоперации и их семей должны исполняться, чтобы они были уверены в защите со стороны государства.
«Люди должны понимать и знать, что они, исполняя свой долг перед Родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством. И все, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно, должно исполняться», – сказал российский лидер.
Ранее Путин обсудил с главой Ставрополья поддержку бойцов СВО.