Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.4 комментария
Песков объяснил, почему Зеленский является «своеобразным» евреем
Песков: Украину возглавляет своеобразный еврей, тяготеющий к националистическому духу
Националистический дух пропитал руководство Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу», – приводит его слова ТАСС.
Так Песков ответил на вопрос о том, допускают ли в Кремле, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могут быть связаны с украинским руководством с учетом того, что во главе Украины стоит еврей.
Президент России Владимир Путин накануне провел совещание, посвященное принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам. Глава государства назвал произошедшее ужасным преступлением, акцией устрашения, и задался вопросом о том, кому она могла быть выгодна. «Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», – подчеркивал российский лидер.