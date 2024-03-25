Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.7 комментариев
МИД: Таджикистан помогает России в расследовании теракта в «Крокусе»
МИД: Таджикистан помогает России в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»
Москва плотно взаимодействует со спецслужбами Таджикистана в связи с арестом граждан республики, обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в МИД России.
Источник РИА «Новости» в российском внешнеполитическом ведомстве сообщил, что от таджикской стороны ощущается поддержка, Душанбе оказывает содействие. Помощь следователям оказывается, отметили в МИД России.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте – все они граждане Таджикистана.
Напомним, в результате теракта в «Крокус Сити Холле», по последним данным, погибли 137 человек, пострадали 182 человека.