На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.2 комментария
В Шереметьево на рейсе Москва – Ереван не обнаружили взрывного устройства
В самолете в аэропорту Шереметьево, пассажирка которого заявила о том, что у нее в рюкзаке есть якобы бомба, не обнаружили взрывного устройства, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Как указали в пресс-службе, при подготовке к вылету рейса пассажир Волошина Я. В. 1967 года рождения заявила, что у нее в ручной клади на борту находится взрывное устройство. После этого командир воздушного судна вызвал на борт службу безопасности, полицию, кинологов, и после тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа, запрещенного к провозу вещества не обнаружено, уточнили в аэропорту, передает ТАСС.
Отмечается, что самолет вылетел по маршруту в 16:12 мск. В Шереметьево назвали это «непозволительной намеренной акцией со стороны Волошиной в день общенационального траура», и добавили, что будут предприняты все меры для привлечения женщины к максимальной ответственности в рамках российского законодательства.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево рейс SU1862 Москва – Ереван был задержан из-за сообщения о бомбе в ручной клади одной из пассажирок.