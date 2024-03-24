На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.2 комментария
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 180
В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта, пострадали 180 человек, сообщает Минздрав Московской области.
Список госпитализированных размещен на сайте Минздрава Московской области. Всего в нем 180 фамилий. Как указали в ведомстве, из них 142 человека остаются на стационарном лечении, 38 – на амбулаторном, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 137 человек.