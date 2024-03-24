В МВД заявили о быстрой реакции полиции на сообщения о стрельбе в «Крокусе»

МВД: Полицейские прибыли к «Крокусе» через пять минут после сообщения о стрельбе

Tекст: Дарья Григоренко

Волк в своем Telegram-канале прокомментировала, опубликованную в Сети информацию о не должном реагировании полицейскими на ЧП в «Крокусе», отметив, что после поступления в дежурную часть УМВД России по г. о. Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через пять минут.

Кроме того, она назвала фейком видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы. «Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет», – пояснила представитель ведомства.

Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек, а пострадавших – до 154.

Ранее сообщалось, что тушение пожара в «Крокус Сити Холле» провели силы МЧС в количестве 477 человек и 183 единицы техники.