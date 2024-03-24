На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.2 комментария
В Петербурге эвакуировали ТРК «Лондон-Молл»
В Невском районе Санкт-Петербурга из-за анонимного сообщения о бомбе эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Лондон-Молл», сообщили в пресс-службе района.
Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время ведется эвакуация в ТРК «Лондон-Молл», передает РИА «Новости».
По данным источника, поступило сообщение о подозрительном объекте на территории комплекса. Очевидцы сообщают, что на месте находится полиция, сотрудники МЧС и кареты скорой помощи, пишет Газета.Ru.
Как сообщает «Фонтанка», сообщение о взрывчатке поступило от местного жителя. Его задержали, но он не рассказал, где оставил бомбу.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево рейс SU1862 Москва – Ереван был задержан из-за сообщения о бомбе в ручной клади одной из пассажирок.