На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.0 комментариев
В Гагаузии приспустили флаги в знак солидарности с Россией
В Гагаузии приспустили флаги в знак солидарности с Россией после теракта в «Крокусе»
В Гагаузской автономии Молдавии в знак солидарности с Россией приспустили флаги в день траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила глава оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска.
По ее словам, чудовищная трагедия в «Крокус Сити Холле» поразила жителей Гагаузии своей бесчеловечной жестокостью и масштабом насилия, в знак солидарности с народом России в автономии приспустили государственные флаги, передает РИА «Новости».
По ее словам, это символичный и своевременный жест, которому могла бы последовать вся Молдавия.
Напомним, президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, чьи близкие погибли в теракте в «Крокус Сити Холле», и объявил 24 марта днем общенационального траура.