Грузия осудила теракт в «Крокус сити холле» и выразила соболезнования России

Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте

Президент Сербии Вучич: Теракт в Москве похож на методы одного государства, не Америки

Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт, совершенный в пятницу в Москве, похож на способ действий «одной мировой державы», но не США. В то же время он не назвал страну, о которой идет речь, передает ТАСС.



«7 марта посольство США в РФ призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Значит, их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий», – заявил Вучич в эфире TV Prva. Вучич добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.



Ранее президент Сербии в телеэфире выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он также подтвердил, что созвал на субботу на 9.00 по местному времени (11.00 по Москве) заседание совета нацбезопасности Сербии в свете произошедшей трагедии.



Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.



Кроме них, еще целый ряд стран со всех концов планеты выразили соболезнование в связи с трагедией в «Крокус-холле» и осудили теракт.

