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Воробьев: Принимаются все меры для спасения людей после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
На месте происшествия в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл», работают спецназ и бригады скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около «Крокуса» более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», – говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
Вечером 22 марта несколько человек в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, есть раненые. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.