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    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    10 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    17 комментариев
    21 марта 2024, 19:38 • Новости дня

    Орбан поздравил Путина с победой на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с поздравлениями с победой на выборах главы государства.

    Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, в письме венгерский премьер отметил, что ему приятно, что сотрудничество Москвы и Будапешта строится на взаимоуважении, это позволяет вести диалог по важным вопросам, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию, передает ТАСС.

    Орбан в письме российскому лидеру заявил, что «Венгрия находится на стороне мира», добавил Хаваши. Он также заверил Путина, что Будапешт готов к расширению российско-венгерского сотрудничества в областях, которые не ограничиваются международным правом.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

    20 марта 2024, 21:51 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    База иностранных наемников попала под российский удар в Харькове, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС отметил, что в Харькове зафиксировано значительное увеличение числа баз иностранных наемников. В результате удара была поражена одна из них.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили базу готовивших теракты в Белгородской области наемников.

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    20 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом

    Путин набрал 72,3% голосов в ходе выборов президента России за рубежом

    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом
    @ Диана Спиридовска/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действующий президент России Владимир Путин получил 72,3% голосов в ходе выборов главы государства за рубежом, следует из данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

    За Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 63 388 голосов, на третьем месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 8445 человек, на четвертом – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 7485 голосов, передает ТАСС.

    Недействительными признаны 26 147 бюллетеней.

    Ранее сообщалось, что в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека.

    Коментарии (11)
    21 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным

    Политик Филиппо посмеялся над боксирующим Макроном

    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным
    @ Francois Mori/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо прокомментировал фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, на которой лидер республики занимается боксом.

    «Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится», – написал политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Подобные попытки выставить Макрона сильным лидером, по мнению Филиппо, представляют собой не более чем безыскусную пропаганду, передает РИА «Новости».

    Фотография в Сети уже превратилась в мем.

    Напомним, президент Владимир Путин сам является мастером спорта по дзюдо и самбо.

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    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

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    21 марта 2024, 08:32 • Новости дня
    Венгрия заблокировала в ЕС использование активов России для военной помощи Киеву

    DW: Венгрия блокирует в ЕС использование активов России для военной помощи Украине

    Венгрия заблокировала в ЕС использование активов России для военной помощи Киеву
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз не смог договориться о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России на саммите 21-22 марта из-за позиции Венгрии, пишут СМИ.

    Как сообщает источник Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), большинство стран ЕС поддерживают эту идею, однако Венгрия выступает против, утверждая, что средства должны быть использованы «на что угодно, но не на вооружения».

    По словам высокопоставленного европейского чиновника, Венгрия настаивает на том, что замороженные активы должны быть возвращены их законным владельцам после завершения конфликта, передает ТАСС.

    Ранее замглавы ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева утверждено Еврокомиссией (ЕК).

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    21 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией

    Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о развитии стратегического взаимодействия «спиной к спине» с Россией

    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пекин и Москва намерены и впредь оказывать друг другу поддержку, действуя сообща, стратегическое взаимодействие «спиной к спине» становится все более тесным, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента России подтверждает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы, а стратегическое взаимодействие продолжает развиваться, передает ТАСС.

    Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и «переживают наилучший период за всю историю».

    Дипломат отметил, что товарооборот России и Китая успешно преодолел отметку в 240 млрд долларов, а знак «Сделано в Китае» набирает популярность у россиян. Российская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и другие товары востребованы в Китае. Развивается сотрудничество в образовании, культуре, искусстве, туризме и здравоохранении.

    Напомним, Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Итоги выборов в России, по словам Си Цзиньпина, в полной мере свидетельствуют, что Путина поддерживает российский народ.

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    21 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России

    ЦИК: За Путина на выборах президента России проголосовали 87,28% избирателей

    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Итоговый результат Владимира Путина на выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Она назвала небывалым количество избирателей, проголосовавших за Путина на выборах президента России, передает ТАСС.

    «За Николая Михайловича Харитонова – 3 млн 768 тыс. 470 избирателей, 4,31%. За Владислава Андреевича Даванкова – 3 млн 362 тыс. 484 человека, 3,85%. И за Леонида Эдуардовича Слуцкого – 2 млн 797 тыс. 629 человек, 3,2%», – сообщила глава ЦИК.

    Как сообщила Памфилова, Путин одержал победу по итогам голосования на выборах президента России, которое прошло в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении.

    По итоговым данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян.

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    21 марта 2024, 13:10 • Новости дня
    Рар: Венгрия шантажирует ЕС по вопросу использования активов России для помощи Украине

    Немецкий политолог Рар: ЕС будет затягивать решение об использовании замороженных активов России

    Рар: Венгрия шантажирует ЕС по вопросу использования активов России для помощи Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование европейцами российских активов для поддержки Украины создаст опасный правовой прецедент, о чем говорят многие эксперты. Однако политики в ЕС способны на иррациональные решения, поэтому могут пойти на этот шаг, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Венгрия заблокировала в Евросоюзе использование активов России для военной помощи Украине.

    «Украина требует новые средства для боевых действий. Американцы «выходят из игры», а у европейцев уже нет такого количества оружия, которое могли бы отправить США. После отказа ФРГ поставлять Taurus ЕС сконцентрировался на том, чтобы предоставить ВСУ много боеприпасов для артиллерии. Но их приходится закупать в других странах мира, где их все еще производят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако такие товары стоят очень дорого. Поэтому европейцы хотят использовать замороженные российские деньги для закупки снарядов. Правда, не все средства, а лишь проценты, которые накопились за последние годы от вкладов в банках ЕС, это примерно 2 млрд евро», – подчеркивает собеседник.

    «Европейские политики считают, что таким образом можно помочь Украине и ослабить Россию. Венгрия – единственная страна, которая официально выступает против этого. Однако ряд других государств, в том числе Германия, понимают, что с правовой точки зрения использование иностранных активов без согласия их владельца может вызвать проблемы. Многие эксперты в ЕС также говорят, что подобный шаг опасен, потому что может создать прецедент для других конфискаций», – отмечает он.

    «Например, они опасаются, что в случае кризиса в другом регионе мира китайцы захотят изъять европейские деньги или Россия не только заморозит, но и конфискует западные средства. Также есть мнение, что такое решение может вызвать недоверие к мировой финансовой системе и ее разрушению. Другие боятся судов против ЕС», – акцентирует эксперт.

    «Я думаю, что решение об использовании вышеупомянутых процентов будет затягиваться или вовсе отложено. С другой стороны, тема поддержки Украины вызывает у политиков ЕС много эмоций, поэтому они способны на иррациональные действия, даже в ущерб Европе», – пояснил собеседник.

    «Венгрия в свою очередь шантажирует Евросоюз. Она хочет, чтобы все денежные санкции, которые Брюссель ранее ввел против Будапешта, были немедленно отменены. Поэтому всегда можно ожидать, что в конечном итоге Орбан согласится с общей линией ЕС в обмен на средства из общей казны объединения», – резюмировал Рар.

    Ранее в СМИ появились сообщения, что Евросоюз не может договориться о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России на саммите 21-22 марта из-за позиции Венгрии. Как сообщает источник Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), большинство стран ЕС поддерживают эту идею, однако Будапешт выступает против, утверждая, что средства должны быть использованы «на что угодно, но не на вооружения».

    Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи Киеву. Оставшиеся 10% средств, по его мнению, должны быть направлены в бюджет ЕС.

    Предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины было утверждено Еврокомиссией (ЕК), сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что доходы от замороженных в Европе российских активов ЕС планирует отправить на оказание военной помощи украинской армии.

    Подобное решение может навредить экономике ЕС, его имиджу и реноме «надежных гарантов неприкосновенности собственности», и европейцы отдают себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что ущерб для объединения будет неизбежным.

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    21 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью докладов, освещающих ужасы репрессий на Украине, западные организации пытаются оказать давление на офис Зеленского. Открытое нарушение прав человека местными силовиками может стать инструментом сбивания спеси с зазнавшихся чиновников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее в ООН заявили, что обвиненные в сотрудничестве с Россией подвергаются на Украине тяжелейшим пыткам.

    «С каждым днем отрицать преступления Украины становится все труднее. В Сеть утекают сотни данных о проводимых репрессиях. В западных СМИ даже появляются фотографии людей, осужденных за сотрудничество с Россией. То, как местные власти обращаются с ними – ужасает многих обывателей. Не комментировать это достаточно сложно», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Информация, поступающая из украинских тюрем, существенно расходится с образом и мифом «белой и пушистой» украинской демократии, который всему миру так старательно навязывали Вашингтон и Брюссель. Приходится отвечать на запросы времени: публиковать отчеты, доклады о происходящем. Кстати, цифры в них существенно занижаются», – подчеркнул собеседник.

    «Однако у этого процесса имеется и обратная сторона. Провоцируя обсуждения данной темы, западные страны как бы намекают офису Зеленского, что на него имеется компромат, позволяющий в нужный момент сбить спесь с его зазнавшихся управленцев. Нарушения украинских властей проходят по очень чувствительному для США и ЕС вопросу: права человека», – уточнил он.

    «Однако ожидать на этом фоне послаблений репрессионной политики не стоит. Одно дело дискутировать на международных площадках, а другое – реально оказывать давление на руководство Украины с целью прекратить бесчеловечные практики. Кроме того, вокруг пыток и репрессий фактически сконструировано современное украинское государство», – акцентировал эксперт.

    «Идеологическая неприязнь ко всему русскому, отсутствие плюрализма мнений, разгул и вседозволенность силовых структур – вот те столпы, на которых держится власть Зеленского. Репрессии в отношении тысяч людей, сотрудничавших с РФ, венчают эту конструкцию. Если такие формы управления государством устранить – посыплется весь карточный домик Зеленского», – считает собеседник.

    «К сожалению, помочь этим заключенным крайне непросто. Обменять столь большое количество граждан физически невозможно. В настоящий момент мы можем лишь продолжать реализацию целей СВО с целью их дальнейшего освобождения и периодически поднимать на международных площадках тему несправедливого отношения офиса Зеленского к собственным гражданам», – резюмировал Мирошник.

    Ранее в ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме. Документ подготовило управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС. В частности, речь идет о гражданах, проживающих на территориях, занимаемых ранее ВС РФ.

    «По меньшей мере девять человек содержались под стражей без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию», – указывается в докладе. По меньшей мере пять заключенных подвергались пыткам или жестокому обращению.

    Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими Вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.

    По 1010 из них уже были вынесены приговоры. Приводится и статистика по регионам: в Харьковской области осудили 216 человек, в Херсонской – 92, а в Николаевской – 35. Почти все процедуры рассмотрения «правонарушений» завершались в пользу стороны обвинения. Подчеркивается, что ответчикам удалось добиться победы лишь в трех случаях.

    «Людей привлекали к ответственности за работу в службах экстренной помощи, школах, службах водоснабжения, гуманитарной помощи и вывоза мусора. В большинстве этих случаев к физическим лицам применялись санкции с запретом занимать государственные должности на срок до десяти лет», – говорится в докладе.

    При этом УВКПЧ рекомендовало украинским властям привести законодательство страны «в соответствие с международным правом». По мнению структуры ООН, это необходимо для предотвращения «слишком широкого толкования» действующих норм. Также офису Зеленского необходимо сохранять гарантии надлежащих правовых процедур для всех лиц, осуществлявших поддержку ВС РФ.

    Тема репрессий граждан, проходящих по уголовной статье за «коллаборационизм», поднимается западными странами не в первый раз. В феврале издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описывались издевательства над заключенными, попавшими в тюрьмы за якобы сотрудничество с властями РФ.

    Одному из осужденных сокамерники вытатуировали на лбу слово «орк». Кроме того, под стражей находятся мать с двухлетней дочкой. Женщина якобы передавала координаты целей для российской армии. Подчеркивается, что после третьего дня рождения девочку могут забрать из семьи.

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    20 марта 2024, 23:58 • Новости дня
    Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах

    Президент ЮАР Рамапоса поздравил Путина с переизбранием и подтвердил приверженность страны сотрудничеству с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на выборах, сообщила пресс-служба Рамапосы.

    Рамапоса заявил о том, что ЮАР настроена на продолжение взаимного сотрудничества с Россией на многосторонних площадках. Он заверил, что ЮАР привержена сохранению «международного мира». ЮАР намерена работать с Россией и Украиной «для достижения прочного мира между двумя соседними странами», передает ТАСС.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    20 марта 2024, 20:56 • Новости дня
    Президент ОАЭ поздравил Путина с победой на президентских выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту и выразил признательность за укрепление российско-эмиратских отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В свою очередь Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна, весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан, говорится на сайте Кремля.

    Обе стороны сообщили друг другу об удовлетворении поступательным развитием торгово-экономического сотрудничества.

    Также лидеры обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

    Ранее Путина в ходе телефонного разговора поздравил с победой на выборах президента России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    21 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах
    Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин в телеобращении к гражданам поблагодарил россиян за поддержку, сказав, что она для него важнее формальной победы на выборах.

    «Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой», – сказал глава государства.

    «Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос», – сказал российский лидер. Каждый голос, подчеркнул он, имел огромное значение, передает ТАСС.

    Глава государства заверил, что сделает все от него зависящее для оправдания доверия избирателей. Также он пообещал использовать все конструктивные предложения других кандидатов в президенты.

    «Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», – сказал президент, поблагодарив россиян за поддержку.

    По данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

    По данным ВЦИОМ, рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны.

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    20 марта 2024, 20:17 • Новости дня
    Король Бахрейна поздравил Путина с победой на выборах президента

    Владимира Путина в ходе телефонного разговора поздравил с победой на выборах президента России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.

    Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны. Король поздравил президента и пожелал новых успехов в государственной деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В ходе беседы лидеры подтвердили общий настрой на продолжение совместной работы по углублению российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах.

    Владимир Путин в свою очередь поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан. Владимир Путин в свою очередь поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу со священным для мусульман месяцем Рамадан.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Украина обстреливала Донецк из базировавшихся в Тоненьком РСЗО Vampire

    Кимаковский: Украина обстреливала Донецк из базировавшихся в Тоненьком РСЗО Vampire

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что в освобожденном российскими войсками Тоненьком базировались расчеты реактивных систем залпового огня Vampire, используемые киевским режимом для обстрела Донецка.

    «Именно в Тоненьком базировались злосчастные расчеты РСЗО Vampire, которыми вооруженные формирования Украины наносили удары по центру Донецка в 2022 и 2023 годах», – рассказал Кимаковский, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» в последние сутки освободили населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении.

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    21 марта 2024, 15:52 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, около 14.30 киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку по российской территории.

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении Минобороны.

    Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны утром в четверг успешно отразили попытку киевского режима совершить ракетный удар на территории Белгородской области.

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    Западные фантазии об отказе от нефти и газа терпят крах

    Стратегия энергетического перехода и отказа от нефти и газа терпит неудачу, вынесли вердикт в одной из крупнейших нефтяных компаний Saudi Aramco. То, что Запад хочет отказаться от традиционных углеводородов, не означает, что мир последует за ним. Западу придется посмотреть правде в глаза. Какие пять ошибок он не замечает? Подробности

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    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

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    «Одной из наших лучших вязальщиц 103 года»

    Когда видишь, насколько нужно то, что ты делаешь, это окрыляет. Хочется помогать еще больше, насколько это возможно, говорит представитель волонтерского движения «Шьем для наших» Анна Родичева. В интервью газете ВЗГЛЯД она рассказала, как устроена раскинутая по стране сеть добровольцев, помогающих участникам СВО швейной работой. Подробности

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    США с помощью Румынии меняют баланс сил у границ России

    Соединенные Штаты нашли «способ обойти ограничения на проход кораблей через Босфор и Дарданеллы». По крайней мере, именно так аналитики оценивают планы Пентагона построить очередную военную базу, на этот раз прямо в зоне ответственности российского Черноморского флота. Но это не единственная цель создания такого форпоста США в регионе. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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