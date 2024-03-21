Депутат: Собранные доверенными лицами Путина идеи граждан помогут в развитии государства

Депутат Матвейчев: Работа доверенных лиц поможет выполнить планы, изложенные в послании президента Федеральному собранию

Tекст: Олег Исайченко

«Доверенные лица обычно работают на выборах, однако их часто забывают после окончания избирательной кампании, что неправильно. Эти люди имеют огромный потенциал, так как ими становятся лучшие граждане. Правильно, опираясь на них, продолжать работу по реализации программы президента», – сказал Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«В ходе встреч доверенные лица собрали пожелания для главы государства от простых людей. Эти идеи надо интегрировать в планы действий министерств и ведомств. Исторический результат на выборах президента, по его же словам, – не повод успокаиваться, наоборот, работа только начинается», – подчеркнул он.

«Деятельность доверенных лиц и их взаимодействие с гражданами нашей страны – это как раз работа по выполнению программы, изложенной в послании. Они станут эмиссарами президента по разным направлениям», – резюмировал Матвейчев

Ранее в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась встреча президента России Владимира Путина с доверенными лицами, сообщает сайт Кремля. В этот список были включены 544 человека. Это политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены.

Доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии. Глава государства отметил, что теперь предстоит пройти совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры.

«У нас для этого все есть. Самое главное – есть воля российского народа, и эта воля достаточно ярко была проявлена в ходе избирательной кампании и в ее результатах. У нас есть необходимые ресурсы. Есть хорошие, признанные мировые школы», – подчеркнул президент.

Путин также обратил внимание и на то, что в его предвыборный штаб пришло более 80 тыс. обращений граждан. Примерно 40% из них – это слова поддержки, за что президент выразил благодарность. Президент добавил, что оставшиеся 60% – «конкретные предложения по дальнейшей работе, по организации нашей деятельности по различным направлениям».

Кроме того, Путин отметил, что все обозначенное в послании Федеральному собранию обеспечено финансированием. «Люди, конечно, ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим, и того, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Так или иначе, все эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Конечно, вы все наверняка это знаете – основные, во всяком случае, его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспечены финансированием», – заявил он.

Также Владимир Путин назвал свою победу на президентских выборах прологом к будущим победам страны. «Победа на выборах – это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут», – подчеркнул глава государства.