Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.2 комментария
Президент Молдавии заявила о возможности объединить два берега Днестра
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что начало переговоров о вступлении страны в ЕС является отличной возможностью, чтобы объединить два берега Днестра ради благополучного будущего.
«Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны», – сказала Санду.
По ее словам, страна стоит на распутье, а решение о вступлении в ЕС дает шанс для объединения всех вокруг общего проекта, который приведет к благополучному будущему для людей, передает РИА «Новости».
Ранее власти страны возложили цветы к памятнику Скорбящей матери в честь тех, кто погиб в Приднестровском конфликте.