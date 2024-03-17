Умер экс-депутат Рады Геннадий Москаль

Tекст: Дарья Григоренко

Он выразил соболезнования семье и назвал Москаля настоящим патриотом и талантливым человеком, передает РИА «Новости».

Москаль родился в 1950 году в Черновицкой области. Свою карьеру он начинал в правоохранительных органах, дослужившись до звания генерала милиции. В разные годы он возглавлял управления МВД в Закарпатской и Днепропетровской областях, а также был заместителем председателя СБУ.

В 2007 году Москаль был избран депутатом Рады от блока «Наша Украина», а в 2012 году переизбран по списку партии «Батькивщина». С 2015 по 2019 год он занимал пост главы Закарпатской ОГА.

Москаль был известен своими резкими и бескомпромиссными высказываниями. Он не боялся критиковать власть и бороться с коррупцией.

В последние годы Москаль жил в Киеве и вел активную общественную деятельность. Он часто выступал в СМИ, комментируя актуальные события в стране.

Смерть Геннадия Москаля стала большой потерей для Украины. Он был ярким политиком, принципиальным человеком и настоящим патриотом своей страны.