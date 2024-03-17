Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу

Sunday Times сообщила об отказе министра обороны Британии Шэппса от поездки в Одессу во время визита на Украину

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает Sunday Times, об угрозе заявила британская разведка. Поездку в Одессу отменили в последний момент. По версии издания, план визита пытались держать в тайне, но «русским стало известно» о намерении Шэппса посетить Одессу, передает ТАСС.

Sunday Times пишет, что поездка планировалась на следующий день после того, как в Одессе произошел взрыв якобы в нескольких сотнях метров от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса.

Sunday Times также сообщает, что Великобритания опасается «контрнаступления» Украины на северном и восточном направлениях. Украине советуют пытаться удерживать линию фронта, а при необходимости – отступать, чтобы сосредоточиться на черноморском и крымском направлениях.

Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда произошел взрыв. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Москвы нет намерений устранять Зеленского. Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?».