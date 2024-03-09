Полянский на заседании СБ ООН сообщил об отсутствии у России планов устранять Зеленского

Tекст: Антон Антонов

В ответ на утверждения западных представителей о том, что удар был нанесен якобы в нескольких сотнях метров от кортежа Зеленского и греческой делегации, Полянский пояснил, что по военным объектам в Одессе «действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации», но сирена воздушной тревоги «не прозвучала». «Такого номера в «цирковой программе» не значилось», – приводит его слова РИА «Новости».

Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?». Полянский подчеркнул, что российский удар «уничтожил цех по производству морских беспилотников, а точнее их сборки из поставляемых из Великобритании компонентов».

Он пояснил, что для России данная цель «гораздо важнее, чем мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский», который делает «селфи в городах перед тем, как их освобождает российская армия». По словам Полянского, если на Западе кто-то рассчитывает «избавиться таким образом» от Зеленского, то Москве придется их «разочаровать», в планы России это «не входит».

Полянский заявил, что жители Украины избрали «реинкарнацию господина Голбородько из сериала «Слуга народа», так как поверили его «обещаниям об установлении мира на Донбассе и защите русского языка и русскоговорящих граждан Украины», но Зеленский «избирателей обманул». «Вот пусть теперь с ним разбираются украинцы и его западные кукловоды. У нас есть задачи поважнее – выполнение целей нашей специальной военной операции», – сказал Полянский.

Как заявил Полянский, мирные украинцы неоднократно могли убедиться, что Россия наносит удары лишь по объектам, связанным с военным потенциалом киевских властей, а жизням гражданских лиц в этой стране угрожают лишь непрофессиональные действия сил противовоздушной обороны, передает ТАСС.

Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский – это «кровавый паяц», «лишь кокаиновая тень своего хозяина», нет никакой разницы, кто возглавляет киевский режим, но жаль, что случай не решил судьбу «первого генитального музыканта» иначе.