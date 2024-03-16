Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.14 комментариев
Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат
Военкор Коц: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат
Несколько раненых украинских солдат обратились к российским пограничникам в Белгородской областью, пожелав сдаться в плен, но ВСУ сбросили на них мины, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
В своем Telegram-канале Коц рассказал, что российские пограничники вышли навстречу раненым украинским солдатам, которые решили сдаться в плен, но ВСУ отправили беспилотник «Баба Яга», который сбросил мины на украинских военных, в результате от них «остались лишь кусочки».
Ранее сообщалось, что за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.