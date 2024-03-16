Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.14 комментариев
Кулеба попросил Блинкена продолжить оказывать помощь Киеву
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил продолжать оказывать помощь Украине, в том числе поставками средств ПВО и боеприпасов.
Об этом сообщили в МИД Украины, передает ТАСС.
По данным МИД, главы ведомств также обсудили утверждение очередного пакета поддержки Украины со стороны США. Стороны обменялись мнениями относительно ожидаемых результатов вашингтонского саммита НАТО.
Ранее в Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.