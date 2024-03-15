Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.0 комментариев
Байден вновь оскорбил Путина
Президент США Байден вновь оскорбил российского лидера
Президент США Джо Байден снова допустил оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина.
Во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика, Байден призвал членов Конгресса поддержать Украину и противостоять «бандиту» Путину, передает ТАСС.
Ранее президент США уже высказывался по-хамски отношении российского лидера. Он заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта».
По мнению Путина, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.
До этого Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.
Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».