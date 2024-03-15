Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.3 комментария
На Украине возбудили дело против Машкова из-за участия в избирательной кампании
На Украине возбудили дело против Машкова из-за участия в избирательной кампании в России
Украинские спецслужбы возбудили дело против худрука Московского театра Олега Табакова, сопредседателя избирательного штаба действующего президента Владимира Путина народного артиста Владимира Машкова.
Отмечается, что Машкову вменяется активное участие в предвыборной кампании и публичная поддержка действий России, передает ТАСС.
Дело возбуждено по статьям о «посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины» и о «пропаганде войны».
В конце января Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты.