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    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

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    15 марта 2024, 13:29 • Новости дня

    Песков сообщил, что «первым делом» утром проголосовал онлайн

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал на выборах главы государства и сделал это онлайн.

    «Я это сделал первым делом утром, электронно. Очень удобно», – сказал представитель Кремля, добавив, что делает так «уже много лет подряд», передает ТАСС.

    Также представитель Кремля сообщил, что как только президент Владимир Путин проголосует, об этом появится информация. «Конечно же, он примет участие в голосовании», – отметил Песков.

    «Накануне было видеообращение главы государства, в котором он призвал россиян принять участие в голосовании», – напомнил Песков.

    Ранее сообщалось, что явка на федеральной платформе ДЭГ превысила 30%.

    Свыше 2,2 тыс. избирательных участков будут работать в столице для голосования на выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 мск. Отдать свой голос онлайн в те же даты, но круглосуточно, можно на elec.mos.ru – с 8.00 мск 15 марта до 20.00 мск 17 марта.

    14 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Французский герцог Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    В этом году наблюдать за процедурой выборов президента России будут несколько сот международных наблюдателей и иностранных экспертов. Один из них Амери Д'Артаньян – потомок знаменитого французского рода.

    Французский герцог уже прибыл в Россию и готов отправиться в ДНР наблюдать за ходом голосования. Он уверен, что в период международной напряженности роль иностранных экспертов на выборах сложно переоценить.

    «Очевидно, что в период напряженности существуют некоторые сомнения. Поэтому мы должны доверять наблюдателям и тому, что они говорят, о том, как проходят выборы», – заявил он журналистам.

    Это не первый визит Д'Артаньяна в Россию и не первое участие в качестве эксперта в выборном процессе. В 2017 году на выборах в Ярославской области француз положительно отмечал электронное оснащение участков. По его словам, «КОИБы не позволяют провести какое-то мошенничество при голосовании».

    Напомним, голосование на выборах президента России пройдет 15, 16 и 17 марта.

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    14 марта 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
    Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт двум крупным проектам: возведению седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

    «Сегодня мы даем старт сразу двум масштабным, значимым проектам – созданию 7-го энергоблока Ленинградской атомной электростанции, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По каждому из них предстоит большая, напряженная работа. Желаю всем ее участникам успехов. Уверен, что все планы будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что два этих объекта очень важны для экономики, промышленности, для наращивания инфраструктурного, технологического, энергетического потенциала, для развития регионов и повышения качества жизни людей.

    «Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться, прежде всего, отечественные разработки и оборудование», – добавил президент. Строящийся энергоблок станет одним из двух, призванных заменить выводимые из эксплуатации блоки ЛАЭС и увеличить генерирующие мощности станции.

    Также Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. «Мы договорились в прошлый раз на совещании о том, что мы встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены. Договорились о том, что мы на этой встрече фиксируем и сам факт начала совместной большой работы по этому проекту», – передает слова президента ТАСС.

    «Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, проведена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», – добавил Путин, пожелав всем успехов и поблагодарив за уже проделанную подготовительную работу.

    Новая магистраль позволит сократить минимальное время пути между обеими столицами до двух часов 15 минут.

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    14 марта 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о нулевой инфляции в России в начале марта
    Путин заявил о нулевой инфляции в России в начале марта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В первые недели марта в России инфляция достигла нулевых отметок, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Рост цен сокращается, инфляция стабилизируется. За февраль было 0,7%. За первые пару недель текущего месяца вообще в ноль инфляция ушла», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин указал на риск роста инфляции из-за популярности ипотеки.

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    14 марта 2024, 21:14 • Новости дня
    Эксперты назвали основы «антихрупкости» России

    Политологи объяснили способность России устоять под внешним нажимом

    Эксперты назвали основы «антихрупкости» России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия имеет потенциал долгосрочного и эффективного функционирования, ее цели, структуры, институты имеют жизненный срок, выходящий за пределы нескольких поколений. Такие выводы содержатся в представленном в четверг Фондом развития гражданского общества докладе «Антихрупкость» государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор». В нем представлены и вызовы, с которыми России придется столкнуться после окончания СВО.

    «Почему нынешней России присуща антихрупкость ­ – термин, который вынесен в название нашего доклада? Антихрупкость – это соединение понятий. Это баланс между твердостью, прочностью, ригидностью, гибкостью и адаптивностью», – пояснил Алексей Чеснаков, один из авторов доклада, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Именно сейчас в России соблюдается баланс, например, между ответом на запросы большинства при формировании внутренней и внешней политики – и учетом мнения меньшинства. Яркий пример: когда президенту Владимиру Путину предложили вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея, он отказался, понимая, что это представляет собой ценность для определенной группы россиян, пусть и не большинства», – добавил эксперт.

    По мнению эксперта, российское государство также проявило адаптивность в условиях новых вызовов и запросов граждан. «Феномен системы власти заключается в том, что она построена с постоянным мониторингом, скринингом того, о чем думают граждане. И в этом смысле Путин занимает проактивную позицию. Он формирует общественное мнение», – подчеркнул собеседник.

    С другой стороны, система власти не может быть просто каким-то техническим исполнителем. «Конечно, система и Путин реагируют на запросы общества, в том числе – меньшинства, если это меньшинство готово соответствовать законам, правилам, и не требует слома системы, Конституции и развала страны», – детализировал собеседник.

    «Кстати, антихрупкость – это еще и способность нашей страны не поддаваться на навязываемые извне стереотипы, касающиеся института семьи, духовных, идеологических вопросов, множества других сфер. Когда мы говорим о власти, я всегда отмечаю: не существует неверных решений, бывают несвоевременные решения. У нас есть курс: но как самолет – мы должны обходить зону урагана. После окончания СВО перед Россией и всем миром будут стоять вызовы, касающиеся продовольственной безопасности, пресной воды, роста рождаемости, глобального потепления. Эти вызовы никуда не денутся. И нам нужно на них отвечать, потому что можно одержать самые блестящие военные победы, и проиграть в других сферах», – заметил он.

    «Российская антихрупкость – это образ небьющегося стекла. Как в фильме «Сабрина», когда герой Хамфри Богарта прыгает на стекле, которое не разбивается. Вот так и наша страна – то, что с точки зрения недружественных нам стран и сил должно разрушиться под внешним нажимом, но в силу каких-то обстоятельств оно выстояло. Наша государственность уже тридцать с лишним лет должна была рушиться, но она только укрепляется», – добавил Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    В четверг Фонд развития гражданского общества провел в Москве круглый стол на тему: «Антихрупкость» государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор». В рамках круглого стола эксперты подвели итоги исследовательской программы ФоРГО и презентовали доклад о российском государстве, его институтах, практиках государственного управления, о политической системе, экономических отношениях, идеологии и ценностях.

    Главный вывод доклада: современное Российское государство как гарантированно жизнеспособный политический субъект создал Владимир Путин. «Некоторые базовые основы и структуры были учреждены или провозглашены и до прихода Путина, но только с началом его работы они стали выполнять необходимые функции», – указывается в документе.

    В тексте подчеркивается, что Россия была создана в результате реализации объективных запросов граждан на стабильность и порядок, развитие, гордость и единую национальную идентичность. А социальная, политическая, экономическая и другие системы работают и синхронизируются в интересах большинства и с учетом мнения меньшинства.

    «Анализ практик с 2000 года и сформированный задел устойчивости и антихрупкости позволяет с высокой долей вероятности говорить о том, что государство имеет потенциал долгосрочного и эффективного функционирования. Его цели, структуры, институты имеют жизненный срок, выходящий за пределы нескольких поколений. Можно констатировать, что государство обладает всеми необходимыми качествами, компетенциями, инструментами и ресурсами для развития и внутренней модернизации», – отмечают авторы.

    По мнению экспертов, Россия может гибко и своевременно реагировать на изменения своих среднесрочных целей – если того требует изменение среды и внешние вызовы. При этом существующая экономическая модель России позволяет эффективного удовлетворять запросы граждан и обеспечивать нормальное функционирование государства.

    «Экономика показала необходимый запас прочности, способность сокращать потери на преодоления кризисов различного происхождения и демонстрирует устойчивый рост», – резюмируют авторы.

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    14 марта 2024, 23:43 • Новости дня
    На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента

    Участки для голосования на выборах президента России открылись в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в пятницу, 15 марта, в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

    На Камчатке открылись почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

    Заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании принимали участие более 8 тыс. избирателей из труднодоступных и удаленных территорий, метеостанций, маяков, пограничных застав, оленеводческих бригад, родовых общин, горнодобывающих и рыбопромышленных предприятий.

    Напомним, деловая газета ВЗГЛЯД опросила известных общественные деятелей, а также обычных граждан России самых разных профессий о том, почему они идут на выборы президента. Для визуализации их аргументов использовано облако наиболее частотных слов в ответах.

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    14 марта 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия готова к строительству ВСМ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия созрела для реализации масштабного проекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Петербург, заявил глава государства Владимир Путин.

    Проект по созданию ВСМ в течение долгого времени находился на стадии обсуждения, напомнил Путин на церемонии начала строительства магистрали и заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, передает ТАСС.

    «Но теперь мы и в финансовом смысле, в экономическом смысле, в технологическом действительно созрели, чтобы этот крупный, но нужный нашей экономике проект реализовать», – сказал глава государства.

    По словам Путина, ВСМ Москва – Петербург будет проходить через регионы, в которых проживает около 20% населения России. Это благоприятно скажется на деловой активности и туризме, отметил президент.

    «Магистраль пройдет по территории шести субъектов Федерации, в которых проживает около 30 млн человек. Это порядка 20% всего населения России», – указал он. Впоследствии высокоскоростными маршрутами планируется соединить и другие регионы, добавил российский лидер.

    Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что строительство высокоскоростных железных магистралей (ВСМ) в России должно базироваться на отечественных решениях.

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    14 марта 2024, 19:30 • Новости дня
    Чернышенко рассказал о расширении программы строительства кампусов с передовой инфраструктурой

    Программа по созданию сети университетских кампусов будет расширена с 25 до 40. На реализацию программы будет выделено свыше 400 млрд рублей. Такие кампусы строятся и проектируют в 17 регионах России, доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко президенту Владимиру Путину. Это будут кампусы с передовой инфраструктурой для учебы, занятий наукой и технологическим предпринимательством, творчеством, спортом, комфортного проживания студентов, преподавателей и ученых.

    Вице-премьер отметил, что уже разработан единый стандарт кампуса и его оснащения. Общая стоимость работ по созданию уже отобранных кампусов превышает 500 млрд рублей, из которых порядка 40% – федеральные средства, сопоставимую сумму привлекают бизнес и регионы, говорится в Telegram-канале правительства России.

    По словам вице-премьера, сейчас проектируются и строятся кампусы в 17 регионах – от Калининграда до Южно-Сахалинска: «Это более 2,3 млн квадратных метров передовой инфраструктуры для учебы, занятий наукой и технологическим предпринимательством, творчеством, спортом – и, конечно, для комфортного проживания студентов, преподавателей и ученых».

    До конца 2024 года в эксплуатацию введут 21 объект: четыре в Нижнем Новгороде, по два в Челябинске и Калининграде, пять в Новосибирске и восемь в Москве. Благодаря решению президента допфинансирование в размере 400 млрд рублей позволит увеличить инвестиции на общую сумму порядка 1,5 трлн рублей.

    «Это беспрецедентная по масштабам строительства и финансирования программа в сфере высшего образования в новейшей истории нашей страны», – подчеркнул Чернышенко. В августе пройдет третий конкурс проектов по созданию кампусов, будет отобрано еще не менее восьми объектов.

    В создание кампусов вовлечено 25 вузов – участников программы «Приоритет-2030» и 15 университетов, которые получили поддержку на создание передовых инженерных школ. По инициативе президента эти программы расширены и поделены: до 100 увеличится количество передовых инженерных школ. Продолжится реализация программы «Приоритет-2030».

    По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в правительстве организован мониторинг программы по созданию кампусов.

    При поддержке главы государства на капремонт 800 общежитий вузов дополнительно выделят 124 млрд рублей. Это обеспечит модернизацию существующей жилой инфраструктуры вузов. В год будут ремонтировать не менее 140 общежитий, это создаст около 49 тыс. комфортных мест для студентов ежегодно.

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    14 марта 2024, 19:59 • Новости дня
    В МГИК напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам

    За препятствие проведению выборов может грозить уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

    «После анализа прикрепившихся к участкам в Москве в рамках «Мобильного избирателя» мы выявили аномалии в данных по прикреплению избирателей к отдельным участкам. В среднем к одному избирательному участку в Москве прикрепляются порядка 150 человек. Но есть отдельные участки, около 20 штук, к которым прикрепилось по 2-3 тыс. избирателей», – сказал Реут Агентству городских новостей «Москва».

    «Мы не исключаем возможности, что эта аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций на этих избирательных участках. Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования. Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой – воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий», – также заявил он.

    «Обращаю внимание, что такие деяния могут образовывать состав преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), лишение свободы за него до пяти лет. Охрана общественного порядка в дни голосования будет осуществляться не только на самих УИК, но и вокруг. Более того, на всех участках организовано видеонаблюдение. Поэтому любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены», – заключил Реут.

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    14 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    ЦИК назвал количество досрочно проголосовавших на выборах президента

    Памфилова: Более 2,3 млн человек уже проголосовали досрочно на выборах президента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Досрочно на выборах президента России к настоящему времени проголосовали уже более 2,3 млн человек, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, на данный момент уже более 2 млн 300 тыс. проголосовали досрочно, чего ранее никогда не было, но эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что проходят в совершенно другой ситуации, передает ТАСС. Памфилова пояснила, что вернулись «наши родные регионы – ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области».

    Ранее в четверг Памфилова объявила о готовности избирательной системы России к выборам.

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    14 марта 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин обсудил с главой Якутии наиболее важные направления развития региона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудил с главой Якутии Айсеном Николаевым наиболее важные направления развития региона в преддверии своей поездки в республику.

    «Мы договаривались увидеться, я хотел с вами переговорить в этой связи», – сказал глава государства. «Такая поездка рабочая готовится в республику, но хотел бы с вами переговорить на предмет того, чтобы определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления, и для того, чтобы коллеги здесь в Москве, в центре, могли подготовиться к этому обсуждению», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Президент уточнил, что такой разговор позволит сосредоточить внимание предстоящей рабочей встречи на объектах, которые руководство региона считает наиболее важными для развития Якутии. Путин попросил Николаева перечислить наиболее существенные вопросы и проблемные точки для того, чтобы «обсуждение всех этих проблем было предметным и принесло бы конкретные результаты».

    Опережая ответ главы региона, Путин заметил, что ему известно о старой проблеме строительства моста. «Я знаю, что есть вопросы в сфере здравоохранения, имею в виду строительство соответствующих объектов и некоторые другие вопросы. На чем, вы полагаете, нужно было бы сосредоточить внимание в ходе этой поездки и в ходе нашей с вами встречи?» – спросил российский лидер.

    Путин планировал поездку в Якутию в январе во время посещения сразу нескольких регионов Дальнего Востока. Однако ее пришлось отменить из-за нелетной погоды. В самом начале разговора президент поинтересовался, смягчились ли погодные условия. «Зима заканчивается, погода наконец теплеет. По нашим понятиям уже тепло», – рассказал Николаев. «Ну сколько это по вашим понятиям?» – переспросил Путин. «Ночью – минус 30, днем – минус 15», – ответил глава Якутии.

    Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что общественность своевременно узнает о том, когда Путин посетит Якутию.

    Ранее российский лидер заявил, что Якутия и ее столица город Якутск активно развиваются, что делает необходимым строительство моста через Лену.

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    14 марта 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин рассказал об успешной замене иностранных производителей российскими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественные производители успешно заменили на рынке ушедшие зарубежные компании, зачастую их товары превосходят по качеству иностранную продукцию, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Действительно, [прошедший год] был уникальным, потому что замещали то, что производилось раньше иностранными участниками рынка», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин обратил внимание, что во многих отраслях качество отечественных товаров стало лучше, улучшились и сроки поставок на рынок. «Хорошо поработали», – отметил президент.

    Он также подчеркнул, что решаемые экономические вопросы в конечном итоге должны отражаться на социальной сфере. «Здесь у нас тоже большие планы», – заявил Путин.

    Ранее Путин рассказал о росте экономики России за январь на 4,6% в годовом выражении.

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    15 марта 2024, 00:12 • Новости дня
    Губернатор Камчатки проголосовал на выборах президента первым из глав регионов

    Губернатор Камчатки первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов прибыл на избирательный участок и проголосовал на выборах президента России.

    Солодов вместе с супругой и детьми участвовал в церемонии открытия избирательного участка №21 во Дворце молодежи в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта), где и проголосовал одним из первых, сообщает Telegram-канал правительства региона.

    Ранее сообщалось, что на Камчатке и Чукотке открылись первые участки для голосования на выборах президента. На Камчатке начали работу почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55.

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

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    14 марта 2024, 17:09 • Новости дня
    Путин потребовал немедленно приступать к реализации поставленных в послании задач
    Путин потребовал немедленно приступать к реализации поставленных в послании задач
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин потребовал от правительства немедленно приступить к реализации задач и предложений, обозначенных в президентском послании.

    «Если в чем-то ошибаюсь, коллеги поправят, но вот сами тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, они дают нам основания полагать, что планы, предложенные в рамках послания Федеральному собранию, они вполне реализуемы. И к работе этой нужно приступать немедленно», – приводит ТАСС слова Путина.

    Глава государства обратил внимание на важность обеспечения детального планирования всех элементов каждого национального проекта, которое должно объединять в одной логике действия всех уровней власти, от федерального до муниципального, всю работу «от принятия стратегических решений до их практического воплощения в конкретном населенном пункте».

    Путин добавил, что нужно также учитывать уже имеющийся у правительства опыт, на основе которого необходимо выстраивать целостную систему управления нацпроектами, использовать цифровые инструменты контроля по их реализации и за результатами их реализации, опираться на мнение граждан, на обратную связь с обществом.

    «Все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития. Какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим. И повторю еще раз, задача правительства обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы, представителей бизнеса, науки, образования, деловых объединений, других институтов и гражданского общества», – подытожил российский лидер, добавив, что значимую роль в подготовке к реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации.

    Приоритетом на следующие шесть лет должно стать формирование основных принципов и направлений национальной программы развития России.

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    14 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма

    Политтехнолог Быстров: Проведение выборов во время СВО показывает, что Россия – это устойчивая демократия

    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Поэтому действующий президент России Владимир Путин призвал сограждан подтвердить свою сплоченность и принять участие в голосовании, сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров. Ранее Путин в своем обращении призвал россиян прийти на выборы.

    «В своем обращении президент призывает подтвердить нашу сплоченность и решимость через участие в голосовании. Отмечу очень важный момент, на который обратил внимание Владимир Путин: регулярное проведение выборов – это один из важнейших показателей демократичности государства», – сказал политтехнолог Петр Быстров.

    «В целом сохранение электоральных процедур на фоне СВО говорит о том, что Россия – это нормальная, сформировавшаяся демократия. Кроме того, это свидетельствует об устойчивости государственной системы. Напомню, на Украине выборы отменены», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, в современных условиях прийти на избирательный участок – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Сейчас каждый голос важен для нашей страны. Дело в том, что участие в выборах является подтверждением легитимности власти», – отмечает он.

    «Наши граждане уже доказали, что могут объединиться для сохранения страны, ценностей и культуры. Теперь через голосование россияне могут защитить будущее, свое и государства. Именно так мы можем подтвердить курс на суверенное развитие», – резюмировал Быстров.

    Ранее действующий президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом прийти на выборы. Он подчеркнул, что только жители страны определяют ее судьбу, а народ – единственный источник власти в государстве.

    Путин указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Он подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    Путин отметил, что итоги выборов прямо повлияют на развитие России в ближайшие годы. «Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – цитирует президента сайт Кремля.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что президентские выборы проходят в нашей стране в восьмой раз. По его словам, это показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность голосования.

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    14 марта 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин рассказал о росте экономики России за январь на 4,6% в годовом выражении

    Tекст: Ольга Иванова

    Рост ВВП России в годовом выражении за январь составил 4,6%, сообщил президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

    «Рост экономики за январь – 4,6%, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6%, в целом весьма удовлетворительный, хороший показатель. За январь 4,6%. Тоже понятно, что это только начало года», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Путин убежден в реализуемости планов, озвученных им в послании Федеральному собранию.

    «У нас база для этого создана, <…> достаточно устойчивая, надежная, а тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, они дают основания полагать, что все это действительно реализуемо, и что планы, о которых мы говорили, реализуемы», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российская экономика оказалась устойчивой, несмотря на все введенные санкции, и смогла адаптироваться к ограничениям.

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