Сибирский школьник выкладывал издевательства над прабабушкой в Сети

Tекст: Алексей Дегтярев

Прабабушке 90 лет, при этом школьник и его мать заявляют, что не били ее, а синяки у женщины объясняют частыми падениями из-за головокружений, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.

Они также заявили, что у пенсионерки восемь лет назад нашли деменцию и якобы признаки шизофрении.

Мать заявила, что не знала о Telegram-канале сына, где тот выкладывал записи с бабушкой, об этом ей сообщили родственники. Школьник заявил, что снимал по ролику в день, когда матери и отчима не было дома.

Его поставили на учет, он извинился перед бабушкой. Следователи планируют опросить пострадавшую. Она пребывает в подавленном состоянии.