Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.0 комментариев
Сибирский школьник выкладывал издевательства над прабабушкой в Сети
Красноярский школьник издевался над собственной прабабушкой и снимал это на видео, которые позже выкладывал в Сети, 11-летнему мальчику эти издевательства казались смешными, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.
Прабабушке 90 лет, при этом школьник и его мать заявляют, что не били ее, а синяки у женщины объясняют частыми падениями из-за головокружений, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.
Они также заявили, что у пенсионерки восемь лет назад нашли деменцию и якобы признаки шизофрении.
Мать заявила, что не знала о Telegram-канале сына, где тот выкладывал записи с бабушкой, об этом ей сообщили родственники. Школьник заявил, что снимал по ролику в день, когда матери и отчима не было дома.
Его поставили на учет, он извинился перед бабушкой. Следователи планируют опросить пострадавшую. Она пребывает в подавленном состоянии.