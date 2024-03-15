На Урале осудили убившего боксера мужчину

На Урале осудили убившего боксера из пистолета мужчину

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно данным следствия, в ночь на 12 августа двое обвиняемых были в кафе-клубе в Каменске-Уральском, туда прибыли 29-летний КМС по боксу Александр Максимов и его друг, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Один из обвиняемых вступил в конфликт с Максимовым, боксера повалили на пол и начали бить. Друг спортсмена хотел заступиться, но другой обвиняемый помешал ему это сделать.

В ходе драки фигурант взял оружие ограниченного поражения – пистолет марки «Гроза-01» – и произвел несколько выстрелов в голову Максимову. Другой выстрелил из травматического пистолета Grand Power в живот его другу. Спортсмен умер на месте, его друг получил ущерб здоровью средней тяжести.

Обвиняемому в убийстве 38-летнему мужчине назначили 13 лет колонии строгого режима, обвиняемому в умышленном причинении средней степени тяжести 34-летнему мужчине – три года колонии общего режима.

Гособвинение требовало 14 и четыре года для каждого из обвиняемых соответственно. Приговор выносили с учетом вердикта присяжных заседателей.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых пояснил, что убивший боксера до задержания работал грузчиком, его соучастник нигде не работал и не учился. Судимостей у них не было.

Конфликт первого фигуранта с Максимовым произошел из-за того, что потерпевший крикнул оскорбление в его адрес. После выстрела мужчина попросил вызвать скорую своей жертве и сбежал домой.