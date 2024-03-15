  • Новость часаНазваны потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    19 комментариев
    15 марта 2024, 12:28 • Новости дня

    На Урале осудили убившего боксера мужчину

    На Урале осудили убившего боксера из пистолета мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор обвиняемым по делу об убийстве боксера и ранении его приятеля в Каменске-Уральском в августе 2023 года, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

    Согласно данным следствия, в ночь на 12 августа двое обвиняемых были в кафе-клубе в Каменске-Уральском, туда прибыли 29-летний КМС по боксу Александр Максимов и его друг, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Один из обвиняемых вступил в конфликт с Максимовым, боксера повалили на пол и начали бить. Друг спортсмена хотел заступиться, но другой обвиняемый помешал ему это сделать.

    В ходе драки фигурант взял оружие ограниченного поражения – пистолет марки «Гроза-01» – и произвел несколько выстрелов в голову Максимову. Другой выстрелил из травматического пистолета Grand Power в живот его другу. Спортсмен умер на месте, его друг получил ущерб здоровью средней тяжести.

    Обвиняемому в убийстве 38-летнему мужчине назначили 13 лет колонии строгого режима, обвиняемому в умышленном причинении средней степени тяжести 34-летнему мужчине – три года колонии общего режима.

    Гособвинение требовало 14 и четыре года для каждого из обвиняемых соответственно. Приговор выносили с учетом вердикта присяжных заседателей.

    Руководитель пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых пояснил, что убивший боксера до задержания работал грузчиком, его соучастник нигде не работал и не учился. Судимостей у них не было.

    Конфликт первого фигуранта с Максимовым произошел из-за того, что потерпевший крикнул оскорбление в его адрес. После выстрела мужчина попросил вызвать скорую своей жертве и сбежал домой.

    14 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует послать французские войска в Одессу, утверждает издание Le Monde.

    По данным газеты Le Monde, об этом французский лидер заявил в ночь на 21 февраля в Елисейском дворце после церемонии «пантеонизации» героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ в узком кругу гостей мероприятия, передает «Коммерсант».

    «В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», – приводит издание слова Макрона.

    Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. Газета Le Monde писала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года.

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    14 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золотой запас
    Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золотой запас
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента (ЕП) подписали резолюцию, в которой потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, переданные в 1916 году.

    «Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние», – говорится в резолюции, передает РИА «Новости».

    Речь идет о золотом запасе, культурных, религиозных и архивных ценностях, переданных России на хранение в начале XX века. По утверждению евродепутатов, не возвращая вышеуказанное, Москва «нарушает международное право».

    Кроме того, ЕП призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС включить вопрос возвращения национального достояния Румынии в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией, как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами.

    Ранее историк Армен Гаспарян в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил претензии Румынии на золотой запас в России.

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    14 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Times: Россия заглушила сигнал GPS на самолете министра обороны Британии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда, сообщили британские СМИ.

    Как пишет The Times, Россия, как предполагается, заглушила спутниковый сигнал самолета британских ВВС с Грантом Шаппсом на борту, возвращавшегося из Польши. Отмечается, что сигнал пытались заглушить в течение примерно 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от российской территории, находящиеся на борту не могли подключаться к интернету, а воздушному судну пришлось использовать другие способы определения своего местоположения, передает РИА «Новости».

    Британского министра в то же время заверили, что безопасности самолета ничто не угрожает. Источник в британской оборонной сфере назвал инцидент «безответственным со стороны России».

    Ранее сообщалось, что российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета все время «скачет» частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат.

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    14 марта 2024, 18:53 • Новости дня
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грозившего устроить танцы с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве украинского боевика Николая Томайчука с позывным «Танцор» уничтожили на украинской территории.

    О гибели Томайчука сообщил городской совет Каменец-Подольска, передает РИА «Новости».

    Томайчук руководил подразделением на северо-восточном направлении, у него имелась награда от предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного, передают «Аргументы и факты».

    До начала СВО «Танцор» работал хореографом и детским аниматором, после начала он вступил в тероборону. В одном из роликов в соцсетях он пообещал исполнить танец на Красной площади, на крыше Мавзолея.

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    15 марта 2024, 00:52 • Новости дня
    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе

    Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии на территории приграничного региона сил ВСУ

    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, объехав Грайворонский городской округ, заявил об отсутствии в регионе украинских войск.

    «Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, бой с украинскими войсками идет за пределами Белгородской области.

    При этом он отметил, что Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные».

    Гладков также сообщил, что вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывез жителей в безопасное место и готовит их к отправке к родным или в пункт временного размещения.

    «Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», – отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными города Грайворон в Белгородской области ранены четыре человека. При прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии.

    Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

    При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.

    Следственный комитет России возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ по фактам гибели и ранения людей.

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    14 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Компания SpaceX сообщила о потере космического корабля Starship
    Компания SpaceX сообщила о потере космического корабля Starship
    @ REUTERS/Cheney Orr

    Tекст: Ольга Иванова

    Космический корабль Starship компании SpaceX «был потерян», сообщили в компании.

    Потеря корабля произошла на 49-й минуте полета при входе аппарата в атмосферу на высоте 77 км в ходе третьего испытательного полета. SpaceX на данный момент не уточняет, что именно случилось с Starship, сообщает РИА «Новости».

    Ранее космический корабль Starship компании SpaceX стартовал с космодрома в американском штате Техас.

    Напомним, что ракета-носитель с космическим кораблем Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полета потерпела неудачу. Ракета-носитель с кораблем, предположительно, взорвалась примерно через 10 минут полета.

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    14 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.

    В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.

    Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.

    Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.


    Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

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    14 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина

    Захарова о клипе в поддержку Путина: Сербы огонь

    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала клип сербской рок-группы «Джепови» на песню «Долази Владимир» («Наступает время Владимира»), которую музыканты записали в поддержку Владимира Путина.

    «Сербы огонь!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Как сообщила ранее пресс-служба Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, клип снимался при поддержке Русского Дома в Белграде.


    В Русском доме отметили, что Путин, как свидетельствуют соцопросы, пользуется огромной популярностью среди сербского населения.

    Лидер группы Владимир Нишевич отметил, что эта песня является предсказанием. «Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель», – приводит его слова ТАСС.

    Нишевич также добавил, что Сербию и ее «старшую сестру» Россию объединяют не только общие традиции, история, культура, а также общая борьба. «Мы знаем, что Россия стоит на границе защиты семейных ценностей, и мы хотим быть частью этой семьи», – подчеркнул музыкант.

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    14 марта 2024, 19:14 • Новости дня
    Боррель о инициативе папы римского по Украине: «Вошел в сад, в который его никто не звал»
    Боррель о инициативе папы римского по Украине: «Вошел в сад, в который его никто не звал»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, Папа Римский Франциск «зашел в сад, в который его никто не звал», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Его святейшество, папа вошел в сад, в который его никто не звал», – отметил он в интервью испанской радиостанции RNE. По его словам, призвать Украину сдаться – это нечто большее, чем пожелание мира. Боррель добавил, что сейчас не то время, когда нужно предлагать Украине сдаться, а наоборот, это момент, когда нужно продолжать помогать, передает РИА «Новости».

    Ранее Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг. В Ватикане позднее пояснили, что папа имел в виду перемирие, а не капитуляцию. По словам представителя понтифика Маттео Бруни, тот использовал выражение для обозначения «прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров».

    Канцлер Германии Олаф Шольц также не согласился с мнением папы Франциска, который призвал к переговорному процессу. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что страна не намерена поднимать других флагов, кроме своего желто-голубого.

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    14 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин дал поручение по созданию ядерной энергетической установки в космосе
    Путин дал поручение по созданию ядерной энергетической установки в космосе
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросами создания ядерной энергетической установки в космосе.

    Глава государства подчеркнул, что создание такой установки является приоритетным направлением, оно должно быть обеспечено финансированием, передает «Интерфакс».

    В начале недели Путин встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, они обсудили подготовку к новой миссии на Международной космической станции. Политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что развитие космической отрасли укрепляет научный и технологический суверенитет России.


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    15 марта 2024, 10:35 • Новости дня
    Макрон потребовал отдать Крым Украине

    Макрон: Крым должен быть признан частью Украины для прочного мира

    Макрон потребовал отдать Крым Украине
    @ Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Прочного мира на Украине не будет, если Крым не перейдет под контроль Киева, заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон сообщил, что Франция делает все для помощи Украине в конфликте с Россией. «Скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние антироссийские высказывания Макрона, заявил, что это только доказывает одержимость Запада поражением России.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

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    14 марта 2024, 21:32 • Новости дня
    Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину

    Болгария отправила эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину

    Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами отправлен на Украину, об этом сообщил министр обороны Болгарии в отставке Тодор Тагарев.

    По его словам, эшелон был отправлен 7 марта. Тагарев сообщил, что расходы по отправке партии БТР превысили 170 тыс. левов (около 85 тыс. евро), передает ТАСС.

    Ранее в Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники.

    Напомним, болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость в стране.

    В сентябре 2023 года парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

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    14 марта 2024, 17:32 • Новости дня
    Белоусов назвал условие для достижения Россией статуса четвертой экономики мира

    Белоусов: Россия может стать четвертой экономикой мира при росте ВВП не менее 2% в год

    Белоусов назвал условие для достижения Россией статуса четвертой экономики мира
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия может стать четвертой экономикой в мире при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год, сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

    По его словам, Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году. На сегодня по размеру ВВП, по паритету покупательской способности российская экономика занимает пятое место. Расчеты показывают, что Россия может стать четвертой экономикой мира, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3%, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что рост ВВП России в годовом выражении за январь составил 4,6%.

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    15 марта 2024, 10:50 • Новости дня
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России

    Минобороны: Потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек

    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Суммарные потери украинской армии за три дня попыток прорыва на территорию России, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, 18 танков и 23 броневика, сообщило в пятницу Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками российской группировки «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ были пресечены все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

    Суммарно потери ВСУ составили более 1,5 тыс. человек, из которых около 500 – безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

    Отмечается, что 14 марта в 16.30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от государственной границы близ приграничного населенного пункта Козинка в Белгородской области.

    По данным оборонного ведомства, после высадки при попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб ВС России.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов.

    Ранее российские войска в очередной раз сорвали попытку проникновения украинских ДРГ на территорию приграничных областей. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.

    За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. Потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

    Первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий.

    Коментарии (12)
    14 марта 2024, 21:40 • Новости дня
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области кот по кличке Ачи случайно спас хозяйку от осколков во время обстрела: он проголодался и стал ее будить, закрыв ее голову в момент, когда осколки залетели в комнату.

    По данным Telegram-канала Baza, город Шебекино подвергся обстрелу утром 12 марта. Кот Ачи принял удар на себя и спас хозяйку: осколок попал бы женщине в голову. После ранения животное отвезли к ветеринару и извлекли осколок. Сейчас с ним все хорошо.

    Ранее об обстреле города Шебекино рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Коментарии (9)
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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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