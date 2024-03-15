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Медведев объяснил, почему «взбесился» после инцидента с Руне
Медведев: Не видел, как Руне извинился, я взбесился
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что взбесился во время инцидента с участием датчанина Хольгера Руне во время матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
В начале второго сета после удара Руне мяч пролетел рядом со стоявшим у сетки россиянином. После этого датчанин поднял руку и извинился, но Медведев остался у сетки, а затем ушел к линии, показав жестом, что следит за своим соперником, передает РИА «Новости».
Судья на вышке во время разговора с Медведевым заявил, что видел, как Руне извинился, после чего датчанин подошел к россиянину и пожал ему руку. После игры Медведев заявил, что не увидел извинения, и сам попросил прощения у Руне.
Ранее Медведев победил испанца Алехандро Давидович-Фокину в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.