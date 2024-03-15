Медведев объяснил, почему «взбесился» после инцидента с Руне

Медведев: Не видел, как Руне извинился, я взбесился

Tекст: Дмитрий Зубарев

В начале второго сета после удара Руне мяч пролетел рядом со стоявшим у сетки россиянином. После этого датчанин поднял руку и извинился, но Медведев остался у сетки, а затем ушел к линии, показав жестом, что следит за своим соперником, передает РИА «Новости».

Судья на вышке во время разговора с Медведевым заявил, что видел, как Руне извинился, после чего датчанин подошел к россиянину и пожал ему руку. После игры Медведев заявил, что не увидел извинения, и сам попросил прощения у Руне.

Ранее Медведев победил испанца Алехандро Давидович-Фокину в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.