На выборах президента дистанционно проголосовали более 1 млн человек

Tекст: Ольга Никитина

По состоянию на 9.37 избирателям в 28 регионах, ранее подавшим заявки на участие в ДЭГ, выдано уже 1 млн 45 тыс. 511 бюллетеней. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 22%, передает ТАСС.

Всего голосовать через федеральную платформу ДЭГ планируют 4,76 млн человек. Жители Москвы могут проголосовать на своей платформе, в столице предварительно подавать заявление для дистанционного голосования не требовалось.

Из-за беспрецедентного количества желающих электронное голосование на выборах президента в Москве с утра работало в режиме очереди, передает РИА «Новости».

Как сообщил зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России работает штатно в Москве, пиковой нагрузки не наблюдается.

«Все устройства (терминалы – прим. ВЗГЛЯД) электронного голосования на участках работают без сбоев, достаточно большое количество людей голосуют на участках. Все проходит штатно, никаких происшествий нет. <…> Электронная очередь может появляться в разные моменты в зависимости от пиковой нагрузки. Прямо сейчас ее нет, но это не исключает, что она может возникнуть дальше, если будет повышен ажиотаж», – сказал Асафов.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что столичная система ДЭГ способна обрабатывать запросы минимум 500 уникальных пользователей в секунду.

Свыше 2,2 тыс. избирательных участков будут работать в столице для голосования на выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 мск. Отдать свой голос онлайн в те же даты, но круглосуточно можно на elec.mos.ru – с 8.00 мск 15 марта до 20.00 мск 17 марта.

Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в столице. На каждом участке для голосования по месту жительства подготовили как бумажные бюллетени, так и терминалы электронного голосования. Те, кто выберет электронный формат голосования через терминалы или портал mos.ru, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции «Выбираем вместе – 2024» программы «Миллион призов». Точный маршрут до участка можно узнать, воспользовавшись интерактивной картой на mos.ru.

7 тыс. наблюдателей от общественной палаты столицы следят за ходом голосования на выборах президента России в Москве, присутствуя на каждом избирательном участке по месту жительства, а также в штабе на улице Тимура Фрунзе, где ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.