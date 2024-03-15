Польша стала лидером по росту оборонных расходов среди стран НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным газеты, в 2023 году Польша тратила на военные расходы 3,92% ВВП, став лидером по объему средств, выделяемых на закупку нового вооружения, передает ТАСС.

Rzeczpospolita утверждает, что в 2024 году военный бюджет республики составит 118,14 млрд злотых (около 29,5 млрд долларов), что составит 3,1% ВВП, а вместе с деньгами из Фонда поддержки вооруженных сил, не входящих в бюджет Минобороны, на военные нужды в целом будет израсходовано 159 млрд злотых (около 39,7 млрд долларов), или 4,2% ВВП. Газета сообщает, что если в 2014 году свыше 2% своего ВВП на оборону расходовали только США, Британия и Греция, то в 2023 году подобных стран в НАТО было уже 11.

Напомним, в январе немецкий институт экономических исследований (IFO) сообщал, что польские власти оказались первыми среди стран Североатлантического альянса в Европе по тратам на оборону.