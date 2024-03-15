В Forbes обозначили опасной зону для ВСУ на расстоянии в 80 км от фронта

Forbes: ВСУ опасно находится на расстоянии в 80 км от фронта из-за артиллерии и беспилотников ВС России

Tекст: Александра Юдина

Издание указывает на активную совместную работу дронов и артиллерии ВС России по оперативному выявлению и уничтожению украинской техники, передает РИА «Новости».

Forbes отмечает, что более эффективные дроны передают более качественную информацию большему количеству артиллерийских батарей.

Издание подчеркивает, что командованию ВСУ «должно быть до боли очевидно, что их силы больше не в безопасности в радиусе 50 миль от линии фронта, особенно на открытой местности в дневное время».

Авторы материала призвали командование ВСУ отвести технику подальше от фронта или усилить ее защиту.

Накануне сообщалось, что командование ВСУ намерено заменить в ходе новой волны мобилизации более 300 тыс. военнослужащих, находящихся в зоне СВО.