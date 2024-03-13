В Госдуме назвали события «Русской весны» символом национального единения для России

«10 лет назад воссоединился разделенный народ, у которого одна история, один язык, одна культура и одна Родина. Выбор, который сделали крымчане на референдуме 16 марта 2014 года, был не просто предопределен, он был выстрадан. Мы с этим выбором жили все 23 года после распада Советского Союза. И верны этому выбору и сегодня. «Русская весна» объединила людей разных национальностей, религий, профессий, возрастов», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Парламентарий добавил, что благодаря «Русской весне» произошел всплеск неподдельного патриотизма в российском обществе. «Мы никогда не забудем многотысячные митинги в поддержку Крыма от Калининграда до Камчатки. Мы помним о той колоссальной помощи, которую получили от регионов России в первые, самые тяжелые месяцы и годы, решая проблемы, которые пыталась нам создать наши враги, преодолевая водную, продовольственную, транспортную, энергетическую блокады», – отметил Бахарев.

По его словам, Крым очень изменился с 2014 года. «Сегодня это успешный регион с амбициозными планами. За это, конечно, нужно сказать спасибо президенту. Он помог воплотить в жизнь грандиозные проекты. А самый масштабный – Крымский мост через Керченский пролив – стал символом нового российского Крыма, неразрывной связи полуострова с Россией», – резюмировал Бахарев.

Депутат ГД, первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения ЕР Дмитрий Белик добавил, что в 2014 году население Севастополя составляло 390 тыс. человек, сейчас – 600 тысяч. «У нас построено огромное количество объектов здравоохранения, образования. Сегодня наши дети учатся по нормальным учебникам, на своем родном русском языке, изучают нашу великую историю. В Севастополе огромное количество инфраструктурных проектов. «Русская весна» – это действительно общенациональный праздник. Он поменял нашу страну, наш менталитет. Мы идем вперед. И впереди у нас – только победы», – подчеркнул Белик.