Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.13 комментариев
В Госдуме назвали события «Русской весны» символом национального единения для России
События «Русской весны» 2014 года стали символом национального единения для всей большой России, сказал руководитель Южного межрегионального координационного совета «Единой России», первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев.
«10 лет назад воссоединился разделенный народ, у которого одна история, один язык, одна культура и одна Родина. Выбор, который сделали крымчане на референдуме 16 марта 2014 года, был не просто предопределен, он был выстрадан. Мы с этим выбором жили все 23 года после распада Советского Союза. И верны этому выбору и сегодня. «Русская весна» объединила людей разных национальностей, религий, профессий, возрастов», – приводятся его слова на сайте «Единой России».
Парламентарий добавил, что благодаря «Русской весне» произошел всплеск неподдельного патриотизма в российском обществе. «Мы никогда не забудем многотысячные митинги в поддержку Крыма от Калининграда до Камчатки. Мы помним о той колоссальной помощи, которую получили от регионов России в первые, самые тяжелые месяцы и годы, решая проблемы, которые пыталась нам создать наши враги, преодолевая водную, продовольственную, транспортную, энергетическую блокады», – отметил Бахарев.
По его словам, Крым очень изменился с 2014 года. «Сегодня это успешный регион с амбициозными планами. За это, конечно, нужно сказать спасибо президенту. Он помог воплотить в жизнь грандиозные проекты. А самый масштабный – Крымский мост через Керченский пролив – стал символом нового российского Крыма, неразрывной связи полуострова с Россией», – резюмировал Бахарев.
Депутат ГД, первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения ЕР Дмитрий Белик добавил, что в 2014 году население Севастополя составляло 390 тыс. человек, сейчас – 600 тысяч. «У нас построено огромное количество объектов здравоохранения, образования. Сегодня наши дети учатся по нормальным учебникам, на своем родном русском языке, изучают нашу великую историю. В Севастополе огромное количество инфраструктурных проектов. «Русская весна» – это действительно общенациональный праздник. Он поменял нашу страну, наш менталитет. Мы идем вперед. И впереди у нас – только победы», – подчеркнул Белик.