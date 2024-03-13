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    Владимир Можегов Владимир Можегов На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка

    Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.

    5 комментариев
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Победа «Оппенгеймера» – это проблеск адекватности в США

    У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.

    6 комментариев
    13 марта 2024, 12:45 • Новости дня

    Песков: Путин в среду проведет несколько непубличных встреч

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду у российского президента Владимира Путина запланировано несколько встреч, они пройдут без публики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент намерен посвятить среду рабочим встречам, они не будут носить публичный характер, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин в среду «работает в Кремле».

    13 марта 2024, 06:32 • Новости дня
    Путин назвал требования России к переговорам по Украине

    Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но не к паузе для перевооружения Киева

    Путин назвал требования России к переговорам по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств», заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении» России. «Это опасные люди, кстати говоря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Он подтвердил, что Москва «готова к серьезному разговору» и к урегулированию конфликтов мирными средствами. Но должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности» для России, а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Путин на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть». «Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», – сказал Путин.

    В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.

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    12 марта 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин сообщил о продвижении ВС России на Северском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продвигаются на Северском направлении, бойцы «воюют здорово», несмотря на то, что противник укрепился на этом месте, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Там движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом. Но воюют здорово. Молодцы ребята! Воюют хорошо. Помогайте им», – сказал президент в беседе с девушкой-медиком, передает ТАСС.

    Путин, услышав от участницы встречи, что она была в Белогоровке и Лисичанске, заметил: «Непростой участок».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки.

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    13 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

    Маск согласился с позицией Путина о применении ядерного оружия

    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск отреагировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на слова президента Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы стране.

    «Конечно», – написал Маск, комментируя публикацию издания Zerohedge.

    В статье говорилось, что Путин сообщил о готовности России применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой, передает РИА «Новости».

    Путин ранее заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».

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    12 марта 2024, 16:38 • Новости дня
    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России

    Депутат Кирьянов: Иноагенты получают значительную прибыль от рекламы в России, а новый закон лишит их этой возможности

    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России
    @ Санат Имангалиев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Реклама у иноагентов, ведущих информационную борьбу против России, наносит прямой ущерб государству и гражданам. Приняв закон о запрете такой рекламы, мы лишим этих деятелей финансовой подпитки. Но этот закон не является финальной точкой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Артем Кирьянов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов.

    «Сегодня иноагенты выступают разжигателями информационной борьбы против России. Кроме того, часто площадку для работы им предоставляют зарубежные онлайн-платформы, принадлежащие транснациональным корпорациям. Эти компании, в свою очередь, продвигают интересы других государств, в частности США», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике.

    «Причем значительную часть средств для своей работы иноагенты получают за счет рекламодателей, в том числе из нашей страны. Это наносит прямой ущерб России и ее гражданам. Поэтому необходимо начинать с базовых вещей и убирать финансовую подпитку для работы в публичном пространстве у таких людей», – отмечает собеседник.

    «Более того, уже появились первые подтверждения своевременности этого закона. Мы видим, как в публичном пространстве сворачиваются некоторые проекты иностранных агентов, а работа у оставшихся серьезно пострадает», – подчеркивает он.

    «Однако, на мой взгляд, этот закон не является финальной точкой – надо работать и с рекламодателями в России, чтобы им было невыгодно размещать свои материалы у иноагентов. Также необходимо что-то делать с «серыми» и «черными» схемами публикации, например, через посреднические договоры или использование различных криптовалют», – акцентирует депутат.

    «Эта борьба очень важна. Официально, по данным Ассоциации блогеров и агентств, совокупные доходы от рекламных размещений у топ-10 иноагентов в 2023 году составили 678,7 млн рублей. Однако на деле эта сумма значительно выше, так как немалая часть платежей проходит сомнительными способами», – резюмировал Кирьянов.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

    Авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

    Напомним, в конце февраля закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов, был принят Госдумой в третьем чтении. По оценкам авторов документа, после его вступления в силу иностранные агенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.

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    13 марта 2024, 05:57 • Новости дня
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности», сообщил президент страны Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

    По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

    Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

    При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

    Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

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    12 марта 2024, 23:53 • Новости дня
    Анонсировано большое интервью Путина

    Киселев анонсировал большое интервью Путина

    Анонсировано большое интервью Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В среду будет показано большое интервью президента России Владимира Путина, сообщили гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и РИА «Новости».

    Киселев сообщил, что «после двухчасового обращения Путина» появилось «много дополнительных вопросов». Кроме того, по его словам, «новые угрозы с Запада требуют актуальных оценок». Как заявил Киселев, съемочная группа телеканала «Россия» и РИА «Новости» «уже в Кремле». Киселев сказал, что «большое интервью» с главой Российского государства «расставит многие точки над i», передает РИА «Новости».

    Интервью покажут на телеканале «Россия 1» и на ресурсах РИА «Новости» в 10.00 в среду.

    Напомним, в конце февраля Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Послание стало рекордным по продолжительности – два часа и шесть минут.

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    13 марта 2024, 08:33 • Новости дня
    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России

    Путин: Острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с Африкой

    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России
    @ Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке, допустил президент Владимир Путин.

    Журналист Дмитрий Киселев уточнил у Путина, могут ли антироссийские заявления официального Парижа быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте.

    «Да, думаю, обида какая-то есть. Но когда мы с ним (Макроном – прим. ВЗГЛЯД) поддерживали прямые контакты, то достаточно откровенно говорили на эту тему», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Кроме того, Путин отметил, что Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию. Африканские лидеры сами хотели работать с Россией.

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

    Российский лидер отмечал, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

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    13 марта 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО

    Путин: Созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО

    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Создание в России межконтинентальных ракет «Авангард» привело к тому, что Москва, по сути, обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), заявил президент Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву.

    «Если посчитать сколько у них стоила, скажем, система известной противоракетной обороны, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что вкладывали в эту систему ПРО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, опыт с созданием ракет «Авангард» показал, как «нужно действовать».

    В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин впервые заявил о работе над новыми образцами вооружений, среди них – гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард». В ходе послания в 2024 году президент заявил, что блоки межконтинентальной дальности «Авангард» стоят на боевом дежурстве.

    Британские СМИ писали, что Западу следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который сможет поразить множество целей в мире за 30 минут.

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    13 марта 2024, 07:56 • Новости дня
    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы

    Путин счел атаки ВСУ на российские регионы попыткой помешать проведению выборов

    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева атаковать российские регионы связаны с желанием помешать президентским выборам в России, добиться «информационного эффекта» и «получить какой-то козырь» на переговорах, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин указал, что на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России, «это все знают, все признают», передает РИА «Новости».

    Путин считает, что Украина атакует российские регионы, пытаясь «хотя бы как-то помешать нормальному процессу» президентских выборов в России. По его мнению, это «главная цель» украинских атак.

    На фоне неудач украинских войск, которые «не достигли ни одной из целей», поставленных в 2023 году, ВСУ пытаются атаковать Белгородскую и Курскую области, поскольку «им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела», сказал президент.

    Также Киев пытается «получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе». «Ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», – заявил Путин.

    Путин сообщил, что в попытках Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники.

    Напомним, Путин сказал, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

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    13 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия будет считать войска США на Украине интервентами

    Tекст: Антон Антонов

    В случае появления на Украине американских войск Россия будет считать их интервентами, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что США сообщили об отсутствии планов вводить войска. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», – сказал Путин. По его словам, Россия «так к этому и относиться будет, даже если они появятся на территории Украины». Президент полагает, что США «это понимают», передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Он указал, что западные военные находятся «на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось». Сейчас они находятся там в виде советников и иностранных наемников «и несут потери».

    По мнению Путина, если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими: «Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу заверил присутствующих, что не будет отправлять американские войска в зону конфликта.

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    13 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин рассказал, как отказал Ельцину на предложение возглавить страну

    Путин на предложение Ельцина баллотироваться в президенты ответил, что не готов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву вспомнил, что когда уже уходящий глава государства Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, он сказал, что не готов.

    «Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот все вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов», – приводит его слова РИА «Новости».

    «И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач – он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком. Поэтому я сказал искренне. И не потому, что, повторяю, чего-то испугался. А потому что я думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и, не дай бог, еще хуже сделаю что-нибудь. Вот о чем шла речь. Поэтому я сказал абсолютно искренне. И если бы вернуться, повторил бы то же самое», – добавил глава государства.

    Решающими стали, по его словам, разговоры с Борисом Николаевичем Ельциным. «Самое главное, в конце концов, он мне тогда ведь что ответил? Сказал: «Ладно, хорошо-хорошо, я понимаю. Мы к этому еще вернемся». И мы вернулись несколько раз к этому. В конце концов он сказал, что «я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю». Ну еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать – ну сказал такие позитивные слова», – рассказал Путин.

    А когда работа пошла, там уже совсем все по-другому, отметил он. «Дело не в страхах, а дело в понимании, способности решать эти задачи. Сами помните, что такое 1999 год – и в экономике, и в сфере безопасности, в финансах. Да во всем», – заключил президент России.

    Ранее Путин заявлял, что Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.

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    12 марта 2024, 18:23 • Новости дня
    Путин: Работы нефтяникам хватит на 100 лет
    Путин: Работы нефтяникам хватит на 100 лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Человечество еще долго будет использовать углеводороды, работы нефтяникам хватит на 100 лет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Как бы не говорили по поводу возобновляемых источников энергии, а кстати, «Газпром нефть» думает и об этом, я знаю тоже, – еще очень и очень долго человечество будет заниматься вопросами углеводородов, их добычей и использованием. Работы хватит на 100 лет», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса «Лидеры России». Конкурс проводится с 2017 года. За это время победу в нем одержали более 470 человек, из них шесть конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, пятеро стали главами регионов, а десять – главами городов и муниципальных образований.

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    13 марта 2024, 07:29 • Новости дня
    Путин дал оценку попытке Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах

    Путин счел попытку Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах вмешательством во внутренние дела России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В ходе интервью журналист Дмитрий Киселев напомнил Путину о том, как в 2011 году Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, уговаривал Путина не баллотироваться в президенты. «Ну, это же как раз признак вмешательства», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин также рассказал, как Дональд Трамп «в последний год своей работы в качестве президента» США упрекал российского лидера в симпатиях к Байдену. «Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил – ну уж извините, я скажу как он, это просто прямая речь – чтобы победил спящий Джо?» – вспомнил Путин, отметив, что его удивило преследование в США Трампа за якобы «российскую поддержку».

    По его словам, предвыборная ситуация в США становится все более «нецивилизованной». Он подчеркнул, что политическая система США «не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова». «Я думаю, что это очевидно для всех», – сказал Путин.

    Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

    Киселев спросил, можно ли считать этот комментарий вмешательством в предвыборную кампанию. Путин подчеркнул, что Москва «не вмешивается никак ни в какие выборы» в других странах.

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    12 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин назвал крутым конкурс «Лидеры России»
    Путин назвал крутым конкурс «Лидеры России»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил работу конкурса «Лидеры России», назвав эту кадровую систему «крутой», во время встречи с победителями конкурса.

    «Это уже пятый выпуск, за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире, наверное. Это круто!» – приводит его слова ТАСС.

    В пятом сезоне соревнований для управленцев победили 102 участника из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.

    Конкурс проводится с 2017 года. За это время победу в нем одержали более 470 человек, из них шесть конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, пятеро стали главами регионов, а десять – главами городов и муниципальных образований.

    Пять участников «Лидеров России» возглавили регионы страны: Дмитрий Артюхов – губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Роман Бусаргин – губернатор Саратовской области; Василий Орлов – губернатор Амурской области; Виталий Хоценко – губернатор Омской области; Юрий Зайцев – глава Республики Марий Эл.

    Из числа участников и победителей «Лидеров России»  сейчас десять являются мэрами российских городов: Илья Биушкин – глава Абинского района Краснодарского края; Роман Бурдин – глава города Бердска Новосибирской области; Дмитрий Горбунов – глава города Пыть-Яха ХМАО-Югры; Евгений Григорьев победил на выборах и стал главой города Якутска; Тимур Закирзянов – глава города Урая ХМАО-Югры; Эдуард Соснин – глава города Перми; Ирина Туганова – глава Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия – Алания; Юрий Шалабаев – мэр Нижнего Новгорода; Сергей Шапкин – глава Хиславичского района Смоленской области; Максим Янцов – глава Павловского района Воронежской области.

    Есть среди победителей «Лидеров России» и те, которые переехали на работу в новые регионы. Это Владислав Васильев – заместитель председателя правительства ДНР, участник конкурса Андрей Чертков стал первым заместителем председателя правительства ДНР, победитель конкурса Алексей Лысов – заместителем председателя Совета министров Запорожской области по социальным вопросам, победитель конкурса Иван Кусов – министром образования и науки ЛНР.  Полуфиналист конкурса Иван Сафронов – министр промышленности и торговли Херсонской области; победитель конкурса Олег Трофимов назначен первым заместителем министра образования и науки ДНР, финалист трека «Бизнес и промышленность» четвертого сезона Юрий Чекунов – первым заместителем главы администрации Макеевки ДНР, а Михаил Панченко стал директором Фонда развития промышленности в Херсонской области.

    Ряд победителей «Лидеров России» стали участниками спецоперации.

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    12 марта 2024, 18:34 • Новости дня
    Путин назвал самое мощное оружие России

    Путин: Консолидация общества и преданность людей является мощнейшим оружием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самым сильным оружием России является сплоченность народа и его преданность Родине, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

    «Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служите, – сказал Путин после рассказа присутствовавшего на встрече участника спецоперации Амира Аккао, который отправился на СВО после получения повестки осенью 2022 года, передает ТАСС.

    «Это самое главное, самое мощное оружие», – подчеркнул Путин. Этот фактор не учли западные страны, намеревавшиеся подавить Россию с помощью санкций и вооруженной силы, добавил он.

    Ранее Путин заявил, что русский народ единый и сплоченный, в этом заключается залог успехов и побед.

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