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    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы
    Над российскими регионами перехвачено и уничтожено 58 дронов ВСУ
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО
    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка

    Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.

    2 комментария
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Победа «Оппенгеймера» – это проблеск адекватности в США

    У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Запад пытается напугать Россию Макроном

    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

    8 комментариев
    13 марта 2024, 10:15 • Новости дня

    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

    Гладков: ВСУ атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолетного типа

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что один беспилотник врезался в многоквартирный дом, также есть незначительные повреждения окон в двух соседних образовательных учреждениях.

    В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания.

    Гладков отметил, что второй дрон совершил падение в реку. Обошлось без последствий.

    Тем временем число уничтоженных с ночи в Воронежской области беспилотников достигло 40.

    Губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале отметил, что пострадавших и значительных повреждений нет, однако режим авиационной опасности в регионе сохраняется.

    Российские средства ПВО прошлой ночью и утром среды, 13 марта, перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников, которые пытались совершить террористические атаки на российской территории.

    13 марта 2024, 06:32 • Новости дня
    Путин назвал требования России к переговорам по Украине

    Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но не к паузе для перевооружения Киева

    Путин назвал требования России к переговорам по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств», заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении» России. «Это опасные люди, кстати говоря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Он подтвердил, что Москва «готова к серьезному разговору» и к урегулированию конфликтов мирными средствами. Но должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности» для России, а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Путин на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть». «Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», – сказал Путин.

    В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.

    Коментарии (64)
    12 марта 2024, 20:23 • Новости дня
    Названы потери украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область

    Минобороны: Во время попытки прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область уничтожены 234 боевика

    Названы потери украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России и ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях. Уничтожены 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинские террористические формирования на танках и боевых бронированных машинах пытались прорваться на территорию России со стороны Одноробовки Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

    Все атаки ДРГ были отражены, по ним нанесли удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами. Возле Одноробовки Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа. В районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера.

    В районе Сподарюшино Белгородской области оперативно-тактической и армейской авиацией с применением ПТУР «Вихрь» уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к границе России, кроме того, одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.

    Как сообщили в Минобороны, с 8.00 до 8.25 мск отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино Курской области, террористы были отброшены.

    Всего противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВС России совместно с пограничной службой ФСБ во вторник сорвали попытку прорыва украинских террористических формирований на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях.

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    12 марта 2024, 17:20 • Новости дня
    Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов под Белгородом

    Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов в Белгородской области

    Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов под Белгородом
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись с уничтоженной военной техникой диверсионно-разведывательных групп украинских террористов опубликовало Министерство обороны России во вторник.

    Запись сделана в приграничной зоне у поселка Нехотеевка в Белгородской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике запечатлен подбитый танк с порванной гусеницей, судя по выпускаемым дымам, двигатель машины еще работал на момент записи. Также на видео попали убегающие украинские боевики, уносящие раненых.

    ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков. Спецслужба опровергла информацию об их заходе в населенные пункты этих регионов.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что киевский режим попытался устроить пиар-акцию перед выборами президента в России.

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    12 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке

    Советник главы ДНР Гагин: В Красногоровке уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ

    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, командный пункт был уничтожен при отработке нескольких целей ­– ряда укрепрайонов в Красногоровке, где сейчас идут серьезные бои, передает РИА «Новости».

    Гагин заявил, что ВС России каждый день наносят удары на этом направлении и получают данные о новых целях от разведки. Источник сообщал, что ранее российская авиация нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что установление контроля над Невельским в республике даст возможность российской армии увеличить давление на украинские части в Красногоровке к северо-западу от Донецка.

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    12 марта 2024, 14:26 • Новости дня
    Россия заявила демарш Швейцарии

    МИД: Послу Швейцарии Ланг заявлен демарш из-за конфискации госактивов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Швейцарии Кристина Марти Ланг 12 марта была вызвана в российское внешнеполитическое ведомство, где ей был заявлен демарш в связи с решением парламента страны приступить к выработке юридических основ конфискации российских государственных активов, сообщает МИД.

    В заявлении ведомства в Telegram-канале говорится, что данный шаг швейцарских властей грубо попирает принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета.

    Москва подчеркнула, что попытки реализации какого-либо «репарационного механизма» будут являться не чем иным, как воровством на государственном уровне.

    Также МИД России предупредил о неизбежном ответе на подобные действия.

    7 марта швейцарские сенаторы большинством голосов поддержали использование правительством Швейцарии порядка 8,5 млрд долларов замороженных российских активов в качестве «репараций» Украине.

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    12 марта 2024, 16:38 • Новости дня
    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России

    Депутат Кирьянов: Иноагенты получают значительную прибыль от рекламы в России, а новый закон лишит их этой возможности

    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России
    @ Санат Имангалиев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Реклама у иноагентов, ведущих информационную борьбу против России, наносит прямой ущерб государству и гражданам. Приняв закон о запрете такой рекламы, мы лишим этих деятелей финансовой подпитки. Но этот закон не является финальной точкой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Артем Кирьянов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов.

    «Сегодня иноагенты выступают разжигателями информационной борьбы против России. Кроме того, часто площадку для работы им предоставляют зарубежные онлайн-платформы, принадлежащие транснациональным корпорациям. Эти компании, в свою очередь, продвигают интересы других государств, в частности США», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике.

    «Причем значительную часть средств для своей работы иноагенты получают за счет рекламодателей, в том числе из нашей страны. Это наносит прямой ущерб России и ее гражданам. Поэтому необходимо начинать с базовых вещей и убирать финансовую подпитку для работы в публичном пространстве у таких людей», – отмечает собеседник.

    «Более того, уже появились первые подтверждения своевременности этого закона. Мы видим, как в публичном пространстве сворачиваются некоторые проекты иностранных агентов, а работа у оставшихся серьезно пострадает», – подчеркивает он.

    «Однако, на мой взгляд, этот закон не является финальной точкой – надо работать и с рекламодателями в России, чтобы им было невыгодно размещать свои материалы у иноагентов. Также необходимо что-то делать с «серыми» и «черными» схемами публикации, например, через посреднические договоры или использование различных криптовалют», – акцентирует депутат.

    «Эта борьба очень важна. Официально, по данным Ассоциации блогеров и агентств, совокупные доходы от рекламных размещений у топ-10 иноагентов в 2023 году составили 678,7 млн рублей. Однако на деле эта сумма значительно выше, так как немалая часть платежей проходит сомнительными способами», – резюмировал Кирьянов.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

    Авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

    Напомним, в конце февраля закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов, был принят Госдумой в третьем чтении. По оценкам авторов документа, после его вступления в силу иностранные агенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.

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    13 марта 2024, 01:31 • Новости дня
    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции

    Reuters сообщило об угрозе банкротства Euroclear из-за возможного ответа России на конфискацию замороженных активов

    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции
    @ Euroclear/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы в случае, если ЕС решит конфисковать замороженные в Евросоюзе активы ЦБ России, может привести к банкротству Euroclear – основного европейского депозитария ценных бумаг, сообщил европейский чиновник.

    Как пояснило Reuters, банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего ЕС и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов России, пояснил, что даже в случае конфискации ЕС «не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева», передает ТАСС.

    По словам чиновника, средства придется сохранить «на балансе Euroclear, чтобы обеспечить «финансовый буфер». Эти средства должны будут «гарантировать выживание» Euroclear «под ударами ответных мер» Москвы и ее партнеров. Чиновник заверил, что в ЕС «хотят помочь Украине», но намерены не допустить «нарушения финансовой стабильности».

    Он объяснил, что после завершения конфликта на Украине «деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы» Киеву, но значительную их часть придется оставить «на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков».

    Reuters пишет, что речь идет об исках от ЦБ России. ЦБ может забрать «33 млрд евро активов Euroclear» в российской юрисдикции, а также подать иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Также возможны иски западных банков, которые потеряют свои активы в результате санкционной войны.

    В результате Москва «может полностью опустошить Euroclear», сказал еврочиновник. Это приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, поскольку через площадку осуществляется управление капиталами объемом до 37 трлн евро по всему миру.

    Также чиновник сказал, что ЕС не сможет в обозримой перспективе конфисковать доходы от реинвестирования замороженных российских активов за 2022–2023 годы в размере 5,2 млрд евро, но «надеется получить в виде доходов от активов за 2024–2027 годы от 15 до 20 млрд евро в зависимости от изменений глобальных ставок процента». Поясняется, что «ЕС смог принять решение о статусе доходов от замороженных активов только 12 февраля» 2024 года. При этом следует отметить, что 5,2 млрд евро нужно «изъять» не у России, а у Euroclear, который уже записал эти средства в свою операционную прибыль и уплатил с нее налоги.

    Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что план ЕС использовать доходы от российских активов в размере 3 млрд евро для помощи Украине может встретить сопротивление со стороны ряда стран.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Запад надеется в скором времени достичь прогресса по вопросу о передаче Украине замороженных активов России, но пока не пришел к единому подходу, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше».

    Коментарии (10)
    12 марта 2024, 20:32 • Новости дня
    ВСУ начали применять в бою снятые с памятников танки

    Сальдо: ВСУ начали снимать танки с памятников для применения в боях

    ВСУ начали применять в бою снятые с памятников танки
    @ Иванов Виталий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали использовать снятые с памятников образцы техники из-за ее дефицита, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Операторы дронов «Ланцет» стали лидерами по числу уничтоженной украинской техники, 11 марта был уничтожен очень старый танк Т-55, сообщил Сальдо, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие образцы снимают с памятников, они стали поступать на вооружение ВСУ из-за нехватки техники.

    На линии боевого соприкосновения ведутся бои с использованием минометов и беспилотников, российская авиация эффективно использует управляемые планирующие бомбы и легкие многоцелевые управляемые ракеты.

    Артиллерия ВС России доминирует в контрбатарейной борьбе и уничтожает позиции живой силы и технику украинской стороны, заключил губернатор.

    Коментарии (10)
    12 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    Шарий решил попросить Россию расследовать покушение на него

    Украинский блогер Шарий решил попросить правоохранителей из России расследовать покушение на него

    Шарий решил попросить Россию расследовать покушение на него
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский блогер Анатолий Шарий, живущий на испанской территории, сообщил, что желает обратиться к российским правоохранителям, чтобы они расследовали якобы совершенное на него покушение.

    Шарий заявил, что получил некую информацию, которая дает ему повод обратиться к российским спецслужбам, чтобы те провели «качественное расследование» и «адекватное оперативное реагирование» на ситуацию с подготовкой его убийства в Испании, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что готов по первой просьбе от таких российских ведомств передать всю фактическую информацию по этой теме. Правоохранители в Испании, по мнению блогера, показали свою некомпетентность и непрофессионализм, это наводит на мысли о «намеренном нежелании проведения расследования».

    В начале марта Шарий заявил, что на него и на его супругу была совершена неудачная попытка покушения. Правоохранители Испании, где проживает блогер, не подтвердили и не опровергли факт покушения. Через некоторое время блогер предположил, что покушение «заказал» президент Украины Владимир Зеленский.

    Коментарии (48)
    12 марта 2024, 12:48 • Новости дня
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения ВС России совместно с пограничной службой ФСБ во вторник сорвали попытку прорыва украинских террористических формирований на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны.

    Попытку вторжения на российскую территорию предприняли около 3.00. Предварительно начался интенсивный обстрел гражданских объектов, после чего украинская сторона при помощи танков и бронемашин пыталась вторгнуться на российскую территорию на трех направлениях – в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    В результате самоотверженных действий российских военных все украинские атаки были отражены, а по противнику были нанесены авиаудары, удары ракетными войсками и артиллерией.

    Террористические формирования киевского режима понесли существенные потери и были отброшены. Российская госграница нарушена не была, подчеркнули в Минобороны.

    Как уточнили в военном ведомстве, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были уничтожены порядка 60 украинских террористов, под Нехотеевкой – три танка и БТР, а в районе Сподарюшино – два танка.

    Также сообщается, что с 8.00 до 8.25 мск были отбиты атаки украинских ДРГ, которые пытались прорваться на приграничную территорию в Курской области, в районе поселка Теткино. Противник понес потери и был отброшен, уточнили в военном ведомстве.

    Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

    Коментарии (13)
    12 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Невельское в ДНР
    Российские войска освободили Невельское в ДНР
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Населенный пункт Невельское освобожден российскими войсками на Донецком направлении в последние сутки, Южная группировка на этом направлении смогла в этот период занять более выгодные рубежи и позиции.

    У Новомихайловки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР) на этом направлении поражены формирования 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 350 человек, два танка и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак и контратак украинских штурмовиков 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад у Синьковки в Харьковской области.

    Там ВСУ потеряли до 40 человек, три американских артиллерийских системы М777, два орудия Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ у Керамика и Бердычей в ДНР.

    Также отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ у Кирово, Ленинского, Новобахмутовки, Орловки и Тоненького в ДНР. Украинская сторона потеряла более 380 человек, две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные позиции, поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Водяного в ДНР.

    Отражена атака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ у Шевченко в ДНР. Украинские военные потеряли более 145 человек, две БМП, восемь пикапов и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Каменского и Лобкового в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 50 человек, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, пусковую установку РСЗО HIMARS.

    Средства ПВО за сутки сбили 11 снарядов РСЗО HIMARS, «Град» и Vampire и тактическую ракету «Точка-У». Уничтожено 146 украинских дронов.

    Коментарии (2)
    13 марта 2024, 05:57 • Новости дня
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности», сообщил президент страны Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

    По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

    Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

    При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

    Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

    Коментарии (24)
    12 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    В ДНР рассказали о возможностях ВС России после взятия Невельского

    Кимаковский: Освобождение Невельского позволяет давить на ВСУ в Красногоровке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Установление контроля над Невельским в Донецкой народной республике даст возможность российской армии увеличить давление на украинские части в Красногоровке к северо-западу от Донецка, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Освобождение Невельского дает ВС России оперативно-тактические возможности по давлению на гарнизон украинских боевиков в Красногоровке, сказал Кимаковский ТАСС.

    В прошлые сутки российские авиация и артиллерия накрыли Красногоровку всеми доступными силами и средствами, добавил он.

    По его словам, в ходе боев украинская сторона потеряла несколько сотен человек и десятки единиц техники, в том числе поставленную ей технику НАТО. Несколько украинцев сдались в плен.

    Во вторник Минобороны России сообщило, что населенный пункт Невельское освобожден российскими войсками на Донецком направлении.

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    12 марта 2024, 14:51 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение установки HIMARS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поражение очередной пусковой установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS попало на видео, его опубликовало российское министерство обороны.

    В ролике с воздуха запечатлена установка HIMARS, через несколько секунд в нее влетел снаряд, который уничтожил технику. Минобороны опубликовало запись в своем Telegram-канале.

    До этого во вторник МО сообщало, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ и пусковую установку РСЗО HIMARS.

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    12 марта 2024, 12:26 • Новости дня
    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков

    ФСБ опровергла сообщения о заходе украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области

    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

    Как сообщили в ЦОС ФСБ России, распространяемая в соцсетях информация о том, что украинские вооруженные формирования якобы вторглись в некоторые приграничные населенные пункты, не соответствует действительности.

    В спецслужбе сообщили также об уничтожении более 100 человек живой силы противника при попытках вооруженных формирований Украины пересечь границу в Белгородской и Курской областях, передает ТАСС.

    Там уточнили, что с 10 марта было предпринято несколько таких попыток. В результате, помимо живой силы, уничтожены шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц бронемашин и опорный пункт ВСУ.

    Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ во вторник пыталась проникнуть на территорию Курской области, атаку отбили.

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