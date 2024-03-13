Путин рассказал, как отказал Ельцину на предложение возглавить страну

Путин на предложение Ельцина баллотироваться в президенты ответил, что не готов

Tекст: Ольга Никитина

«Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот все вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов», – приводит его слова РИА «Новости».

«И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач – он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком. Поэтому я сказал искренне. И не потому, что, повторяю, чего-то испугался. А потому что я думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и, не дай бог, еще хуже сделаю что-нибудь. Вот о чем шла речь. Поэтому я сказал абсолютно искренне. И если бы вернуться, повторил бы то же самое», – добавил глава государства.

Решающими стали, по его словам, разговоры с Борисом Николаевичем Ельциным. «Самое главное, в конце концов, он мне тогда ведь что ответил? Сказал: «Ладно, хорошо-хорошо, я понимаю. Мы к этому еще вернемся». И мы вернулись несколько раз к этому. В конце концов он сказал, что «я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю». Ну еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать – ну сказал такие позитивные слова», – рассказал Путин.

А когда работа пошла, там уже совсем все по-другому, отметил он. «Дело не в страхах, а дело в понимании, способности решать эти задачи. Сами помните, что такое 1999 год – и в экономике, и в сфере безопасности, в финансах. Да во всем», – заключил президент России.

Ранее Путин заявлял, что Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.

