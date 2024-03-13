  • Новость часаПутин назвал требования России к переговорам по Украине
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    В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами
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    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Победа «Оппенгеймера» – это проблеск адекватности в США

    У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Запад пытается напугать Россию Макроном

    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    36 комментариев
    13 марта 2024, 08:37 • Новости дня

    Нефть подорожала после выхода статистики API о снижении запасов в США

    Мировые цены на нефть начали расти после выхода статистики Американского института нефти о снижении запасов в стране

    Мировые цены на нефть в среду начали расти после публикации данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в стране.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 растет на 0,61%, достигая 82,42 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,64%, до 78,06 доллара, передает РИА «Новости».

    В ночь на среду API сообщил, что коммерческие запасы в США за неделю, завершившуюся 8 марта, сократились на 5,5 млн баррелей. Официальная статистика позднее в среду будет опубликована минэнергетики страны. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы сырья, напротив, за неделю должны были вырасти – на 1,3 млн баррелей после роста предыдущей недели на 1,4 миллиона, и это может стать седьмой неделей роста запасов подряд.

    «Данные API показали более оптимистичный взгляд на нефтяной спрос», – цитирует Bloomberg рыночного стратега IG Asia Pte в Сингапуре Цзюнь Жун Ипа. В то же время он отметил, что «бычьим» фактором, способным помочь вывести котировки из узкого диапазона, может стать рост геополитической напряженности или улучшение в экономике Китая.

    12 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Тарасова назвала человека, давшего Валиевой таблетку

    Тарасова заявила, что таблетку Валиевой мог дать только тренер

    Тарасова назвала человека, давшего Валиевой таблетку
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, говоря о ситуации вокруг дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил российской фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «только тренер мог дать таблетку» спортсменке.

    Такое мнение Тарасова выразила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1», передает RT.

    «Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?» – сказала тренер.

    Ранее CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и лишил ее всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.

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    12 марта 2024, 18:17 • Новости дня
    Оператор «Северных потоков» подал в суд на не выплативших ущерб за взрывы страховщиков
    Оператор «Северных потоков» подал в суд на не выплативших ущерб за взрывы страховщиков
    @ The Swedish Coast Guard/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream подал исковое заявление в лондонском суде на страховые компании, отказавшиеся покрывать ущерб после терактов на объектах, утверждает Financial Times.

    Сумма иска составляет 400 млн евро, ответчиками названы несколько страховых компаний, в том числе Lloyd's of London и Arch Insurance, сообщило Financial Times со ссылкой на судебные документы, передает РИА «Новости».

    В документах отмечается, что предварительные и ориентировочные оценки стоимости удаления воды и стабилизации газопроводов, ремонтных работ и возмещении газа составят от 1,2 до 1,35 млрд евро.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что, по его мнению, диверсии на «Северных потоках» провели спецслужбы США.

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    12 марта 2024, 11:05 • Новости дня
    Выяснились новые детали об ошибке офицеров бундесвера при разговоре об ударах по России

    NTV: Второй офицер ВВС Германии неправильно подключился к беседе об ударах по России

    Выяснились новые детали об ошибке офицеров бундесвера при разговоре об ударах по России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инспектор ВВС Германии Инго Герхарт, как и другой его коллега, использовал неверное подключение при разговоре об обсуждении планов удара по Крымскому мосту, сообщили немецкие СМИ.

    В сообщении телеканала NTV говорится, что немецкий министр обороны Борис Писториус подтвердил это.

    В результате расследования выяснилось, что со стороны Герхарта утечки не было, в отличие от другого участника беседы, передает РИА «Новости».

    Ранее Писториус сообщал, что разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии.

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    12 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Пилот из Оренбурга увел от жилых домов упавший под Иваново Ил-76
    Пилот из Оренбурга увел от жилых домов упавший под Иваново Ил-76
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потерпевший крушение в Ивановской области самолет Ил-76 смог увести от жилых домов опытный 34-летний летчик, сообщают СМИ.

    Спасший жилые дома пилот родом из Оренбурга, он имел множество часов налета, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Во вторник Ил-76, на борту которого находились 15 человек, потерпел крушение в ходе выполнения планового полета в Ивановской области. На месте крушения возник пожар, его оперативно потушили.

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    12 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Актер Селин счел справедливой высшую меру наказания для финансирующих ВСУ артистов
    Актер Селин счел справедливой высшую меру наказания для финансирующих ВСУ артистов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин во время интервью предложил наказание для уехавших после начала СВО звезд шоу-бизнеса.

    В интервью aif.ru Селин жестко высказался о поведении музыкантов Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувших Россию после начала СВО.

    По словам звезды сериала «Улицы разбитых фонарей», тех, кто перечисляет деньги ВСУ, нужно приговаривать к высшей мере наказания. По его мнению, эти люди фактически спонсируют убийство русских солдат, мирных жителей Донбасса и приграничных Курской и Брянской областей.

    Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Донбасс – это не «прачечная» для участников «голой вечеринки» и не место, куда нужно посылать в наказание.

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    12 марта 2024, 17:20 • Новости дня
    Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов под Белгородом

    Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов в Белгородской области

    Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов под Белгородом
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись с уничтоженной военной техникой диверсионно-разведывательных групп украинских террористов опубликовало Министерство обороны России во вторник.

    Запись сделана в приграничной зоне у поселка Нехотеевка в Белгородской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике запечатлен подбитый танк с порванной гусеницей, судя по выпускаемым дымам, двигатель машины еще работал на момент записи. Также на видео попали убегающие украинские боевики, уносящие раненых.

    ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков. Спецслужба опровергла информацию об их заходе в населенные пункты этих регионов.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что киевский режим попытался устроить пиар-акцию перед выборами президента в России.

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    13 марта 2024, 06:32 • Новости дня
    Путин назвал требования России к переговорам по Украине

    Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но не к паузе для перевооружения Киева

    Путин назвал требования России к переговорам по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств», заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении» России. «Это опасные люди, кстати говоря», –приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Он подтвердил, что Москва «готова к серьезному разговору» и к урегулированию конфликтов мирными средствами. Но должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности» для России, а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Путин на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть». «Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», – сказал Путин.

    В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.

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    12 марта 2024, 20:23 • Новости дня
    Названы потери украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область

    Минобороны: Во время попытки прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область уничтожены 234 боевика

    Названы потери украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России и ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях. Уничтожены 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинские террористические формирования на танках и боевых бронированных машинах пытались прорваться на территорию России со стороны Одноробовки Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

    Все атаки ДРГ были отражены, по ним нанесли удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами. Возле Одноробовки Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа. В районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера.

    В районе Сподарюшино Белгородской области оперативно-тактической и армейской авиацией с применением ПТУР «Вихрь» уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к границе России, кроме того, одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.

    Как сообщили в Минобороны, с 8.00 до 8.25 мск отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино Курской области, террористы были отброшены.

    Всего противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВС России совместно с пограничной службой ФСБ во вторник сорвали попытку прорыва украинских террористических формирований на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях.

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    12 марта 2024, 17:05 • Новости дня
    Умерла ушедшая в монастырь актриса Галина Яцкина
    Умерла ушедшая в монастырь актриса Галина Яцкина
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советская актриса Галина Яцкина умерла на 80-м году жизни, незадолго до смерти она ушла в монастырь.

    О смерти артистки сообщил протоиерей Василий Гелеван, Яцкина скончалась 10 марта, передает StarHit.

    «Незадолго перед кончиной Галина Ивановна приняла постриг в схиму», – рассказал Гелеван.

    Яцкина родилась 16 июня 1944 года в Махачкале. Окончила Театральное училище им. Щукина (курс Бориса Захавы) и аспирантуру при этом же училище (1979 год).

    В числе ее актерских работ роли в фильмах «Уроки французского», «Удар! Еще удар!», «Отзвуки прошлого», «Конец Любавиных», «Что делать?».

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    12 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке

    Советник главы ДНР Гагин: В Красногоровке уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ

    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, командный пункт был уничтожен при отработке нескольких целей ­– ряда укрепрайонов в Красногоровке, где сейчас идут серьезные бои, передает РИА «Новости».

    Гагин заявил, что ВС России каждый день наносят удары на этом направлении и получают данные о новых целях от разведки. Источник сообщал, что ранее российская авиация нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что установление контроля над Невельским в республике даст возможность российской армии увеличить давление на украинские части в Красногоровке к северо-западу от Донецка.

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    12 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Разоблачителя Boeing нашли мертвым после дачи показаний

    DM: Разоблачивший проблемы Boeing бывший инженер найден мертвым в США

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт дал показания о проблемах со сборкой самолетов и спустя несколько дней был найден мертвым в своем автомобиле, сообщили британские СМИ.

    Тело 62-летнего Барнетта, проработавшего в Boeing на протяжении 32 лет и вышедшего в отставку в 2017 году, нашли в его авто возле отеля в Южной Каролине. Правоохранители считают, что причиной его смерти стала рана, которую Барнетт якобы «сам нанес себе», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Mail.

    Бывший инженер на прошлой неделе дал показания по делу в отношении Boeing, судебный процесс продолжается.

    Процесс связан с прошлыми заявлениями Барнетта о том, что при производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner сотрудники устанавливали на них «второсортные детали». Некоторые из его утверждений были подтверждены в результате проверки, проведенной Управлением гражданской авиации США (FAA) в 2017 году.

    О дефектах в самолетах Boeing 787 Dreamliner сообщалось в 2020-м и 2021-м годах. Компании тогда пришлось приостановить поставки 787 Dreamliner на общую сумму около 25 млрд долларов.

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    12 марта 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин сообщил о продвижении ВС России на Северском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продвигаются на Северском направлении, бойцы «воюют здорово», несмотря на то, что противник укрепился на этом месте, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Там движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом. Но воюют здорово. Молодцы ребята! Воюют хорошо. Помогайте им», – сказал президент в беседе с девушкой-медиком, передает ТАСС.

    Путин, услышав от участницы встречи, что она была в Белогоровке и Лисичанске, заметил: «Непростой участок».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки.

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    12 марта 2024, 14:26 • Новости дня
    Россия заявила демарш Швейцарии

    МИД: Послу Швейцарии Ланг заявлен демарш из-за конфискации госактивов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Швейцарии Кристина Марти Ланг 12 марта была вызвана в российское внешнеполитическое ведомство, где ей был заявлен демарш в связи с решением парламента страны приступить к выработке юридических основ конфискации российских государственных активов, сообщает МИД.

    В заявлении ведомства в Telegram-канале говорится, что данный шаг швейцарских властей грубо попирает принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета.

    Москва подчеркнула, что попытки реализации какого-либо «репарационного механизма» будут являться не чем иным, как воровством на государственном уровне.

    Также МИД России предупредил о неизбежном ответе на подобные действия.

    7 марта швейцарские сенаторы большинством голосов поддержали использование правительством Швейцарии порядка 8,5 млрд долларов замороженных российских активов в качестве «репараций» Украине.

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    12 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле назвали необходимое для успешного развития России число жителей

    Замруководителя АП Магомедов: В России должны проживать 500–700 млн человек

    В Кремле назвали необходимое для успешного развития России число жителей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России для успешного развития страны должны проживать около 500–700 млн человек, заявил заместитель руководителя Администрации президента (АП) РФ Магомедсалам Магомедов на Всероссийском форуме «Россия – Дом народов».

    Он отметил, что на такой большой территории должны жить не 145 млн человек, а минимум 500–700 млн, передает ТАСС.

    Магомедов отметил, что самая плохая тенденция для развития страны – уменьшение количества детей в семье.

    Он подчеркнул, что в основе культур всех народов России лежат традиционные ценности, а их основой «является, безусловно, семья». Поэтому он призвал сделать уважаемой и «модной» традицию крепкой многодетной семьи, чтобы молодежь к ней стремилась.

    Магомедов также добавил, что 70% россиян считают, что сила страны в ее многонациональности.

    При этом на Западе, наоборот, пытаются сделать этот фактор слабостью России.

    Консолидация в периоды столкновения с сильным врагом – это многовековая традиция российского совместного проживания.

    Магомедов процитировал президента РФ Владимира Путина: «Россия – это действительно огромная семья, можно сказать семья семей».

    Это, по словам заместителя руководителя АП, демонстрируют российские бойцы в зоне СВО, а также те, кто активно помогают им в тылу.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия была и остается оплотом традиционных ценностей.

    Коментарии (64)
    12 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Появилось видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области

    Опубликовано видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области

    Появилось видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.

    При падении самолета Ил-76 в Ивановской области в воздухе оставалась полоса дыма, отмечает РИА «Новости».

    В Минобороны ранее во вторник сообщили, что Ил-76, на борту которого находились 15 человек, упал в ходе выполнения планового полета в Ивановской области. На месте крушения возник пожар, его оперативно потушили.

    Коментарии (9)
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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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