У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.6 комментариев
Нефть подорожала после выхода статистики API о снижении запасов в США
Мировые цены на нефть начали расти после выхода статистики Американского института нефти о снижении запасов в стране
Мировые цены на нефть в среду начали расти после публикации данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в стране.
Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 растет на 0,61%, достигая 82,42 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,64%, до 78,06 доллара, передает РИА «Новости».
В ночь на среду API сообщил, что коммерческие запасы в США за неделю, завершившуюся 8 марта, сократились на 5,5 млн баррелей. Официальная статистика позднее в среду будет опубликована минэнергетики страны. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы сырья, напротив, за неделю должны были вырасти – на 1,3 млн баррелей после роста предыдущей недели на 1,4 миллиона, и это может стать седьмой неделей роста запасов подряд.
«Данные API показали более оптимистичный взгляд на нефтяной спрос», – цитирует Bloomberg рыночного стратега IG Asia Pte в Сингапуре Цзюнь Жун Ипа. В то же время он отметил, что «бычьим» фактором, способным помочь вывести котировки из узкого диапазона, может стать рост геополитической напряженности или улучшение в экономике Китая.