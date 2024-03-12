Школьников перевели на самоподготовку в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил о переводе школьников на самоподготовку после украинских атак на Белгородскую область

Tекст: Антон Антонов

Гладков отметил в Telegram, что «сегодняшние события показали» необходимость шагов по «обеспечению безопасности детей». В связи с этим дни самоподготовки объявляются «в среду, четверг и пятницу, на три дня, в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, а также городе Белгороде».

Режим самоподготовки коснется школ и колледжей, его же власти намерены «рекомендовать и вузам». При этом «детские сады будут работать в режиме дежурных групп». Гладков выразил надежду, что с понедельника вернутся «к той форме обучения, которая была до сегодняшнего дня».

Гладков также прокомментировал работу общественного транспорта. Он пояснил, что при «ракетной опасности автобус должен останавливаться и высадить пассажиров у ближайшего укрытия». Однако регион впервые «столкнулся с тем, что ракетная опасность длилась очень продолжительное время». Сейчас власти области и МЧС «отрабатывают новый регламент», чтобы уменьшить «время действия сигнала ракетной опасности без ущерба безопасности жителей». Отмечается, что «регламент будут внедрять уже с сегодняшнего дня».

Напомним, украинские ДРГ попытались пересечь границу в Белгородской области, также регион подвергся обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Погиб участник территориальной самообороны, десять мирных жителей получили ранения