Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
В Совбезе предложили ужесточить ответственность за преступления в IT-сфере
Эксперты Совета безопасности по итогам заседания межведомственной комиссии по общественной безопасности предложили усилить уголовную ответственность за преступления, совершенные использованием информационных технологий.
Кроме того, планируется принять дополнительные меры по установлению и привлечению к ответственности администратором криминальных сайтов, а также по блокировке ресурсов с запрещенной информацией, передает ТАСС.
Властям даны рекомендации повысить защиту государственных информационных систем от несанкционированного доступа. Выработаны решения, нацеленные на повышение эффективности профилактики, раскрытия и расследования преступлений в IT-сфере.
Ранее МВД предложило блокировать счета кибермошенников без суда.