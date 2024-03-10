Три украинских дрона-камикадзе атаковали поселок в Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, три дрона-камикадзе атаковали поселок Горьковский Грайворонского городского округа, два из них сбили в воздухе, один врезался в жилой частный дом, передает ТАСС.

Гладков добавил, что пострадавших нет, в поврежденном доме выбило окна.

Ранее в Минобороны сообщили, что над Белгородской областью уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.