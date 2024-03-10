  • Новость часаЗахарова объяснила смысл оговорки Байдена об Афганистане и Украине
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    19 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    13 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    12 комментариев
    10 марта 2024, 12:15 • Новости дня

    Рогов: В Токмаке сработала система ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система ПВО сработала в городе Токмаке Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, Токмак обстреливают ВСУ из РСЗО, работают российские системы ПВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Рогов заявил, что российские военные отбили несколько атак ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

    9 марта 2024, 15:30 • Новости дня
    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд

    Бывший разведчик США Риттер: Нуланд вошла в конфронтацию с Белым домом по Украине

    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине, она далеко зашла, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

    Разведчик рассказал, что ее вызвали на ковер и приказали прекратить риторику, которая идет вразрез с нынешними возможностями и потребностями Вашингтона. По словам Риттера, в администрации Байдена стали понимать, что видение Нуланд по Украине не соответствует реальности, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Нуланд «далеко зашла», она заверяла Запад, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву, склоняла союзников Украины делать резкие заявления в адрес России. Разведчик считает, что в США понимают, что Украина на грани краха, и Вашингтон почти в состоянии военного конфликта с Россией, но в США этого не хотят.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Нуланд привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена. Кроме того, она назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться сменщика Нуланд.

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    9 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину

    Politico заявила о создании Францией альянса стран, готовых отправить западных военных на Украину

    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция создает альянс государств, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину, пишут СМИ.

    Как заявила Politico, это углубляет противостояние Франции с «более осторожным Берлином». Хотя после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона большинство стран ЕС подчеркнули, что не планируют направлять военных на Украину, Эстония, Латвия и Литва «гораздо более открыты для этой идеи», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

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    10 марта 2024, 07:44 • Новости дня
    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным

    Forbes заявил, что члены экипажа пораженных на Украине ЗРК Patriot «почти наверняка погибли»

    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, обозреватель Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Экс отметил, что «две пусковые установки Patriot взорвались», вооруженные силы Украины «в результате одной катастрофы» лишились до 13% пусковых установок Patriot. По его словам, обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК российским войскам удалось благодаря настойчивости операторов беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.


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    10 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине

    Sunday Times сообщила о тайном визите Джонсона в Венесуэлу для обсуждения Украины

    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В феврале экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Каракас для обсуждения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро конфликта на Украине, сообщают СМИ.

    Джонсон из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете прилетел в Каракас и пробыл там менее суток. Визит состоялся на фоне слухов о возможных поставках Венесуэлой оружия и военной техники России, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Также Джонсон и Мадуро обсудили возможность нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией – сейчас Лондон не признает легитимность правительства Мадуро. Sunday Times пишет, что речь шла о «честных и справедливых» выборах в Венесуэле и деэскалации напряженности с Гайаной.

    Представители Джонсона заявили, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон был в курсе визита. Также Джонсон общался с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком. Источники в Форин-оффисе указали, что Джонсон, которому не требовалось разрешение для неофициальной поездки, оповестил Кэмерона уже по пути в Каракас.

    Нет информации о том, кто был инициатором встречи. Визит был оплачен из личных средств Джонсона. Источники заявили, что Джонсон все еще считает Мадуро «нарушителем прав человека». Сообщается, что Джонсон продвигал повестку президента Украины Владимира Зеленского. Через несколько дней после поездки в Венесуэлу Джонсон посетил Киев, где встретился с Зеленским.

    В феврале Мадуро заявил, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине. Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

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    9 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска

    ВС России уничтожили «Искандером» С-300 ВСУ возле Покровска

    Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска

    Tекст: Вера Басилая

    Ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    На кадрах видео, снятом российским дроном-разведчиком и  опубликованном Минобороны, показаны машины украинского комплекса вдоль лесопосадки.

    В результате точного удара ОТРК «Искандер» позиция зенитной ракетной системы ВСУ была уничтожена. Взрыв сопровождается характерным разлетом «огненных шаров» от сдетонировавших ракет украинского С-300, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало видео с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    9 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    ВС России продвинулись на Донецком направлении

    ВС России продвинулись на Донецком направлении, ВСУ потеряли более 300 человек

    ВС России продвинулись на Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ около Белогоровки ЛНР, Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным Минобороны в Telegram-канале, у Новомихайловки в ДНР отражены две контратаки штурмовых групп31-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 300 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20 и ЗРК «Стрела-10».

    Также на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили две контратаки бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, нанесено поражение живой силе и технике противника рядом с Табаевкой Харьковской области и Тернами ДНР. Потери ВСУ – до 30 военнослужащих, самоходная артустановка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ поблизости от Очеретино, Новоселовки Первой, Торецка и Новогродовки ДНР. Отражены две атаки противника рядом с Дружбой и Шумами, а также семь контратак бригад ВСУ в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки, Петровского и Северного ДНР.

    Противник потерял до 450 военнослужащих, три машины пехоты, две бронемашины, поражены: артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ около Ровнополя и Водяного ДНР, а также отразили атаку противника у Владимировки ДНР. Потери ВСУ – свыше 140 военнослужащих, американский бронетранспортер Stryker.

    Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка Caesar», противотанковая пушка «Рапира», а также станция РЭБ «Нота».

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Работино, Новопокровки, Жеребянок Запорожской области и Никополя Днепропетровской области. Потери противника – до 55 военнослужащих, гаубица Д-30 и станция РЭБ «Хортица».

    Всего авиацией, беспилотникаами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены ЗРК С-300 под Покровском ДНР, склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления БПЛА 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Степового Запорожской области, живая сила и техника ВСУ в 127 районах.

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    9 марта 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания

    Эксперт Медведев: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания

    Эксперт: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Применение Украиной тактики массовых налетов БПЛА ставит перед российской армией и разведкой задачу по выявлению заводов по производству дронов и их уничтожению, считает политический обозреватель Андрей Медведев.

    Медведев считает неизбежным применение Украиной тактики массовых налетов беспилотников. По словам журналиста, ВСУ будут наносить удары дронами по тылам России или засылать и вербовать диверсантов. Обозреватель предположил, что в рамках подготовки к летнему наступлению ВСУ, которое, по мнению Медведева, несомненно будет, массовые налеты будут повторяться снова и снова, следует из сообщения в Telegram-канале журналиста.

    По его словам, важной задачей ВС России и разведки становится выявление заводов по производству БПЛА и их уничтожение, причем, не только украинских заводов.

    «Как известно, БПЛА для Украины производят и в Латвии. Кто сказал, что на тамошних заводах не бывает коротких замыканий?» – написал Медведев.

    В Минобороны сообщили, что ночью над Ростовской областью силами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотник самолетного типа, еще несколько – над территориями Белгородской, Курской и Волгоградской областей.

    Напомним, Британия и Латвия возглавили «международную коалицию», чтобы создать Киеву «жизненно важные» возможности в области беспилотников. В это объединение планируется включить Германию, Грецию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию, Северную Македонию, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию и Эстонию.

    До этого в феврале поставлявший Украине беспилотники завод загорелся в Латвии.

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    10 марта 2024, 02:21 • Новости дня
    Появились сообщения о применении российскими войсками новых бомб на Украине

    Российская армия стала использовать в ходе специальной военной операции на Украине новый вид бомб

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские военные начали использовать новый вид бомб – УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) Д-30СН, сообщают СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber, УМПБ Д-30СН может использоваться как авиацией, так и РСЗО. Это «30-сантиметровая труба с блоками управления и спутникового самонаведения, крыльями и больше 100 кг взрывчатых веществ». Сейчас российская авиация применяет модель УМПБ Д-30СН без двигателя. В соцсетях со ссылкой на сообщения украинских военных пишут, что испытания УМПБ Д-30СН «проходят вполне успешно».

    Напомним, при освобождении Авдеевки был определен конкретный вид вооружений, ставший главной ударной силой наступающих российских частей и соединений, – фугасные авиабомбы (ФАБ) с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).

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    10 марта 2024, 03:25 • Новости дня
    Суд на Украине впервые отобрал квартиру у пенсионерки за «сепаратизм»

    Суд в Виннице постановил отобрать квартиру у 80-летней пенсионерки за поддержку России

    Tекст: Антон Антонов

    За поддержку России суд в Виннице заочно приговорил 80-летнюю пенсионерку Аллу Стадницкую к четырем годам лишения свободы, а также отобрал у нее квартиру, сообщили украинские СМИ.

    Бывшая учительница еще до российской специальной военной операции на Украине уехала к дочери в Россию. В России пенсионерка стала публиковать в интернете сообщения политического содержания. Соседи рассказали, что Стадницкая, проживая в Виннице, также не скрывала пророссийскую позицию, пишет «Московский комсомолец».

    СБУ заявила, что Стадницкая в соцсети «Одноклассники» призвала главу российского государства Владимира Путина спасти «бандеровскую Украину» и ставила лайки враждебным киевскому режиму сообщениям, передает РЕН ТВ.

    Приговор вступит в силу в течение месяца, если не будет подана апелляция. Стадницкая десятки лет преподавала в винницкой школе физику. Ее квартиру хотят передать кому-то из украинских военных. В материалах украинских СМИ также отмечается, что подобноение решение украинскими судами выносится впервые. Также в материалах дела фигурирют обвинения пенсионерки в «сепаратизме».

    В феврале на Украине певца и депутата Госдумы Дениса Майданова осудили на 15 лет с конфискацией имущества за песню «Сарматушка».

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    9 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Экс-главу генштаба Украины уволили вслед за Залужным

    «Украинская правда»: Экс-глава генштаба Украины Шаптала признан негодным к службе

    Экс-главу генштаба Украины уволили вслед за Залужным

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала уволен с военной службы вслед за бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным из-за того, что признан непригодным к службе, сообщило издание «Украинская правда».

    Источники в Минобороны Украины сообщили изданию, что  Залужный и Шаптала уволены по заключению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Кроме того, обоих сняли с военного учета, передает ТАСС.

    Ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что Залужный в феврале был признан непригодным к военной службе, после чего он подал рапорт об увольнении.

    9 февраля Зеленский уволил Шапталу с поста начальника Генштаба и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами территориальной обороны.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

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    10 марта 2024, 08:15 • Новости дня
    В Курске объявили ракетную опасность

    Гладков: В Курске объявили ракетную опасность

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в Курске и призвал жителей укрыться.

    Как сообщил Старовойт, «Курск: ракетная опасность!» По его словам, гражданам необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а если вы находитесь на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, передает РИА «Новости».

    Старовойт добавил, что один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в доме, возникшем в результате украинского обстрела села в Курской области.
    Ранее в небе над Курском силами ПВО был сбит украинский беспилотник.

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    9 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
    Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
    @ Nina Liashonok/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства ПВО ВС России около села Красноармейск ДНР сбили украинский самолет МиГ-29.

    Также за сутки были перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и управляемая авиационная бомба Hammer, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Помимо этого, были уничтожены 197 украинских БПЛА, в том числе рядом с Ясиноватой, Новоандреевкой, Яковлевкой ДНР, Змиевкой, Кременной, Житловкой ЛНР, Шевченково, Жовтневым Харьковской области, Пологов, Копаней, Мирным Запорожской области, Новой Маячкой и Чаплинкой Херсонской области.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбили несколько атак ВСУ в районе Работина.

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    9 марта 2024, 14:34 • Новости дня
    СМИ рассказали, что ждет ВСУ после Авдеевки

    Business Insider: Украина потеряет после Авдеевки больше территорий из-за нехватки ресурсов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет еще больше территорий в результате продвижения российских войск после взятия под контроль Авдеевки и успехов на передовой, а также пишет Business Insider.

    Издание отметило, что российские войска не снизили темп продвижения после Авдеевки и взяли под свой контроль еще несколько населенных пунктов, передает радио Sputnik.

    Автор статьи считает, что ресурсы Киева почти иссякли, и если Украина не сможет получить необходимое вооружение и снаряды, выстроить мощную оборону, то ВСУ потерпят поражение.

    Ранее издание NYT написало, что отношения между США и Украиной «демонстрируют признаки усталости и разлада», американские власти недовольны военной стратегией, которую избрал президент Украины Владимир Зеленский.

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    10 марта 2024, 05:55 • Новости дня
    Названа необходимая для восстановления Украины сумма

    Европейский инвестиционный банк предположил, что для восстановления Украины потребуется более 1 трлн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    По оценке Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины может потребоваться свыше 1 трлн долларов государственного и частного капитала, сообщают информационные агентства.

    Хотя «украинские неудачи омрачают настроение в Киеве» и сроки завершения конфликта неизвестны, все больше компаний усиливают свое присутствие на Украине, надеясь на «большие инвестиционные возможности, по крайней мере, со времен Второй мировой войны», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Власти других стран и руководство компаний, а также инвесторы ждут, когда начнется восстановление Украины. Требуемая сумма, превышающая 1 трлн долларов, более чем в пять раз больше, чем средства, выделенные США в рамках «плана Маршалла» с учетом инфляции.

    Большую часть, по мнению Bloomberg, получат компании США и Европы, но и «Турция продвигается вперед». Турецкие компании восстанавливают мосты, дороги, поставляют энергогенераторы и мобильные госпитали, рассчитывая получить «преимущество, когда начнется борьба за крупные контракты».

    Напомним, согласно совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины на конец 2023 года обойдется в 452,8 млрд евро (486 млрд долларов).

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    9 марта 2024, 22:58 • Новости дня
    Законопроект о мобилизации осужденных на Украине собрались внести в Раду

    Глава минюста Украины Малюська сообщил о скором внесении в Раду законопроекта о мобилизации осужденных

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о мобилизации осужденных могут зарегистрировать в Верховной раде на следующей неделе; вероятно, его примут до конца весны, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

    Малюська сказал, что голосование в первом чтении пройдет «на ближайших заседаниях» парламента. Законопроект все еще не внесли в Раду, так как документ согласовывали с правительством, военными и депутатами, передает ТАСС.

    По словам министра, законопроект не регистрировали, поскольку хотели «однозначно согласовать», чтобы не переносить в Раду «долгую и длинную дискуссию насчет мобилизации осужденных».

    Он заявил, что вступить в вооруженные силы Украины готовы тысячи заключенных. При этом сами ВСУ не хотят принимать тех, кто «нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнением своей воинской обязанности», а также «тех, кто совершал преступления против государственности». Подобные «категории, скорее всего, под мобилизацию не попадут», но «последняя точка будет поставлена в парламенте», сказал министр.

    Малюська признал, что не все командиры готовы принять заключенных. Он заверил, что «таких мобилизованных» не будут «навязывать». Как заявил министр, вероятно, «это будут отдельные отряды».

    Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Западные СМИ со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщали, что примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали с Украины. Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны.

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    Армения собралась поменять расстановку сил в Закавказье

    Армянские власти начали обсуждать идею вступления в Евросоюз. Это происходит на фоне заметного ухудшения отношений с Россией, на что указывает заморозка Ереваном членства в ОДКБ. Интеграция в ЕС, предупреждают эксперты, поставит под вопрос участие Армении в ЕАЭС и СНГ. Каковы реальные перспективы европейской интеграции Армении и как это влияет на позиции России в Закавказье? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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